泰國首相候選人皮塔：可調整推動改革議程步伐

一心尋求成為泰國新首相的皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，如果前進黨能夠領導下屆政府，願意為此調整推動雄心勃勃改革議程的步伐。



42歲的前進黨黨魁皮塔， 7月18日接受路透社訪問時強調，前進黨不是一個極端或年輕人的政黨，而是一個為所有人創造機會的政黨。

皮塔表示，如果他在19日的第二輪議會投票中無法取得足夠的支持票，他希望能夠擔任泰國副首相，或成為執政聯盟的一名內閣成員。

在首輪投票中，皮塔是唯一獲提名的首相候選人，他對當天的結果並不感到意外。

「那完全是意料中事，相同的地方、相同的結果。但我們的社會氛圍已經改變了。無論明天的投票結果如何，我們的社會已經進步了。人們有新的追求，要求一個新的開始。」

皮塔表示，前進黨是泰國5月下議院選舉中贏得最多席位的政黨，如果前進黨變成反對黨，泰國將難以向全世界提供一個解釋。

泰國議會上下兩院19日將舉行第二輪投票以選舉新首相。代表民主派八黨聯盟的皮塔在13日的第一輪投票中闖關失敗，在兩院749席中獲得324張支持票，仍差51票。要成為泰國新首相，皮塔必須在上下兩院取得過半支持票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

