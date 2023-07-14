泰國首相候選人皮塔票不過半　下週再投票　為泰黨可能推舉他？

泰國國會星期四（7日13日）投選新首相，前進黨黨魁皮塔（披塔）未能獲過半數支持。泰國會下周再投選，皮塔預料會再次闖關。泰國國會星期四召開兩院聯合會議，投選新一任首相，皮塔是唯一候選人。



泰國政治：圖為2023年7月13日，鏡頭下的泰國國會大樓。當天國會進行第一輪投票，圖選中新任泰國首相。可是唯一候選人，泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）得票不過半。（Reuters）

皮塔堅稱不會放棄

前進黨領導的八黨聯盟控制了下議院500個議席中的312席，但皮塔要出任首相，須獲得上下兩院過半議員的支持。當天兩院聯合會議，有749名上下議院議員出席，皮塔須獲得375人的支持。

當天投票結果，皮塔獲得324張支持票，另有182票反對以及199票棄權。

皮塔說，他接受這次的票選結果，但表明「不會放棄」追逐任相之路。他說，前進黨將重新制定戰略，要在下一輪投票中爭取到足夠的支持。

他也強調：「我們不會改變政策，我們必須遵守我們對人民的承諾。」

泰國下議院副議長皮歇日前說，如果這次兩院聯合會議未能選出首相，將暫定於下星期三（19日）和四（20日）進行下輪投票。

泰國大選：圖為是次大選其中一名侯選人、代表為泰黨的地產大亨社他（Srettha Thavisin）於曼谷的票站關閉後，向在場媒體講話。（Reuters）

學者：皮塔若不獲提名 為泰黨最可能推舉社他

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院泰國研究項目客座研究員兼代理項目主任丁薩（Termsak Chalermpalanupap）告訴《聯合早報》，皮塔這次闖關失敗在意料之中，眾人關注的是皮塔會否再獲提名。

他說：「如果皮塔沒獲提名，為泰黨可能會在他們的三名候選人中推舉一人出來，最有可能的人選是房地產大亨社他。」

為泰黨資深黨員蘇丁周四告訴《曼谷郵報》，如果皮塔沒能成功任相，下週國會投選首相時，可能會出現另一人選。

星期四這場兩院聯合會議，與會議員展開六小時辯論，接着才投選新首相。

圖為泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2023年7月13日出席國會第一輪投票環節。他在國會內向攝影記者的鏡頭豎起拇指示意。（Reuters）

堅持修改冒犯君主法 成為任相最大爭議點

皮塔和前進黨一再堅持修改冒犯君主法，這是他是否該成為新首相的最大爭議點。

泰國自豪黨議員查達在會上直言，該黨不支持皮塔擔任新首相，因為前進黨持續主張修改冒犯君主法。

他說，儘管前進黨帶領的八黨聯盟未將修改冒犯君主法列入該聯盟商定的諒解備忘錄，但聯盟其他七個政黨將有義務支持前進黨的這項修正計劃。 皮塔回應時則說，聯盟諒解備忘錄只列明下屆政府將提出的政策，因此並不包括修改冒犯君主法。他指出：「法律修訂取決於國會，無人能夠獨佔話語權。」

泰國資深媒體人巴維受訪時說，前進黨預計將堅持修改君主法的承諾，但現階段來看他們成功的可能性越來越渺茫。他也不看好皮塔能在第二輪或第三輪投選中，爭取到足夠的支持出任首相。巴維認為為泰黨將推出自己的人選。

圖為泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2023年7月13日出席國會第一輪投票環節。他在向在場人士揮手。（Reuters）

國會大樓50米內禁五人以上集會

當天早上，數百名身穿橘色上衣的前進黨支持者就聚集在國會大廈外，等待投選結果出爐。其中一人帕差亞（17歲）說：「我們是一個民主國家，我們可以進行示威。」

丁薩說，由於首相遴選過程未完成，所以示威活動預計不會觸發騷亂。但他也警告，若前進黨被擠出政黨聯盟成為反對黨，或為泰黨改而與原任政府的其他政黨聯手，就有可能引發較嚴重的騷亂。

泰國警方之前已經安排增援部隊待命，並加強泰國國會大樓周邊的安保，包括利用集裝箱將大樓圍起。當局已發佈集會禁令，從星期三早上6時至星期六午夜，禁止民眾在國會大樓50米半徑內舉行五人以上的集會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

