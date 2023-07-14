皮塔距離泰國首相之位愈來愈遠

主張修改冒犯泰國君主法的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat，又辯披塔）要爭取上議員支持非常困難，因為所有250名上議員都是由看守首相巴育（Prayuth Chan-ocha）任命，普遍親軍方和王室。分析普遍認為，第二大黨為泰黨可能會改而提名自己的人選，即前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）或地產大亨社他（Srettha Thavisin）為首相候選人。



泰國政治新星皮塔帶領前進黨擊敗選前備受看好的為泰黨，一舉拿下151個議席，成為國會最大黨。選後8天內也順利拉攏另外7黨結盟，穩握下議院過半席位，拿下組織政府的優先權。首相之位看似近在眼前，但其實剩下的最後一里路最艱巨。

近乎不可能的「375」關鍵票

泰國首相人選無須是黨魁，也不用是躋身國會的議員，只要獲得至少25議席的政黨提名即可，但是要當選則須贏得國會上下兩院過半數議員支持。

由於一名上議院議員剛遞交辭呈，所以上下兩院目前共有749個議員。皮塔要出任首相，須獲過半數議員（即375人）支持。可是，他與盟黨只控制下議院500個議席中的312席，要當選首相還得再尋獲63票。

主張修改冒犯君主法的皮塔要爭取上議員支持非常困難，因為所有250名上議員都是由看守首相巴育任命，普遍親軍方和王室。

▼皮塔的照片

持媒體公司股份案打擊支持率

泰國選委會近日揭露，皮塔違反選舉規則，他參選時持有媒體公司iTV的4萬2000股份，選委會因此要求憲法法院撤銷皮塔的議員資格。但由於首相人選無須是議員，所以，即便憲法法院下令暫停皮塔的議員職責，也不影響他成為首相候選人。

不過這起案件料影響議員對皮塔的看法，以致一些人以法律問題為由，投棄權票或提議推遲投選首相。

聯盟成員黨或考慮提名他人

國會將召開聯合會議，重新安排投票，直到選出首相。下個議會定於7月19日和20日召開。

前進黨率領的聯盟可以重複提名皮塔，但如果一直不過關，陷入僵局，聯盟成員黨或得考慮放棄皮塔，提名他人。

分析普遍認為，第二大黨為泰黨可能會改而提名自己的人選，即貝東丹或地產大亨社他為首相候選人。

泰國東方大學政治學系講師奧蘭（Olarn Thinbangtieo）指出，如果為泰黨繼續和前進黨結盟，為泰黨的首相候選人也可能無法爭取到足夠的支持票。屆時，8黨聯盟或須討論解散政黨聯盟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

