歐盟拉丁美洲與加勒比地區峰會舉行　外媒對峰會結果不樂觀

來自歐盟、拉丁美洲和加勒比地區的50多位國家元首和政府首腦在7月17日於布魯塞爾舉行歐盟-拉美和加勒比國家共同體（拉共體）峰會，但西方媒體普遍不看好峰會進程。



這次歐盟-拉共體峰會相隔8年再度召開，歐洲理事會表示，這次峰會是進一步加強歐盟-拉共體夥伴關係、討論共同努力實現公平的綠色經濟和數字轉型，以及共同承諾維護「基於規則的國際秩序」的機會。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出希望能共同應對新冠疫情後經濟問題、俄烏衝突影響以及應對「中國愈發自信」的三重挑戰，希望拉共體國家能視歐盟為主要合作夥伴。

圖為7月17日，布魯塞爾在舉行的歐盟-拉共體峰會。巴西總統盧拉、歐洲理事會主席米歇爾和智利總統博里奇合影留念。（Reuters）

雖然歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在開幕致辭上稱「友誼不需要頻繁見面」，但美聯社報道指這次峰會「顯然沒有呈現出失散多年好友的愉快重逢場面」。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）坦言，歐洲過去的態度「有點傲慢」，當拉美國家過去遇到難題時，歐洲「未有接聽他們電話」，現在歐洲希望得到他們的支持，他們理所當然會「相當不悅」。

這次峰會的一個重點，是談判了20年的歐盟與南美南方共同市場自由貿易協議能否取得進展。美聯社認為，峰會上雙方的立場分歧。德國媒體報道指出，歐盟在試圖推動協議批准的過程中增加附加條款，尤其是要求巴西作出一系列氣候保護措施，巴西不會接受。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）強調氣候與環保議題重要，但批評歐盟的相關要求為「不可接受」的「干涉內政」，表示「戰略夥伴不應手握制裁大棒威脅，在互不信任的氛圍下談判」，認為歐洲想用協議「讓南美永遠淪為原材料和礦產供應商」。

路透社稱，歐盟想與「可靠的合作夥伴」建立聯盟，以開放更多的貿易市場，並確保對電動汽車及關鍵礦產的控制，以及從由中國主導的低碳經濟供應鏈上轉移。

德國媒體還稱，歐盟認為盧拉對華「過於友好」。盧拉4月訪華期間，與中國簽署了多項合作項目，加深了雙邊關係，而歐盟卻在與此同時推進對華貿易去風險化，並強調「戰略競爭」。

圖為7月17日，布魯塞爾在舉行的歐盟-拉共體峰會，一眾與會者合影留念。（Reuters）

為此，歐盟提出了「全球門戶」倡議，將在2027年之前向南方國家提供3000億歐元的基建投資。馮德萊恩在峰會上表示，這一基金的450億歐元將用於拉共體國家，聚焦綠色產業、數碼化經濟、農業生產和核心礦產行業。

德國《日報》指出，中國推動類似的模式已有十年，比歐洲有更深厚的經驗，而雖然「歐盟重新找回了對其『天然夥伴』拉丁美洲的熱愛，但這些國家對歐盟的熱情有限。」

這次峰會將在18日結束，但是歐盟與拉共體仍然未能就峰會聯合聲明的措辭達成共識，尤其譴責俄羅斯入侵烏克蘭的措辭遭到了拉共體國家的反對。西班牙此前還向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發出了參會邀請，但在拉美國家的反對下作罷。