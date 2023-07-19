習近平晤阿爾及利亞總統　提出在核心利益相互支持

國家主席習近平7月18日下午在人民大會堂，與在華進行國事訪問的阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）舉行會談。習近平強調，雙方要在涉及彼此核心利益問題上相互支持。感謝阿方在台灣、涉疆、人權等問題上旗幟鮮明支持中方正義立場，中方堅定支持阿方維護國家主權、獨立、領土完整，支持阿方走符合自身國情的發展道路，反對外部勢力干涉阿內政。



習近平指出，今年是中阿建交65週年。65年前，反對帝國主義和殖民主義、爭取民族獨立解放的共同事業使中阿兩國走到一起。65年來，中國和阿爾及利亞始終患難與共、守望相助，相互理解、相互支持，是追求共同發展和民族振興道路上的真誠朋友、天然夥伴。中方正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，阿方正在着力推進建設「新阿爾及利亞」。中方願同阿方一道努力，發揚光大傳統友誼，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。

中國願繼續進口更多阿方產品

習近平強調，雙方要攜手落實好共建「一帶一路」等重要合作文件，深化在基礎設施、石油化工、礦產、農業等傳統領域合作，拓展航天、核能、信息通訊、可再生能源等高技術領域合作，培育合作新增長點。中方願繼續向阿方提供力所能及的援助，支持阿經濟社會發展，願進口更多阿優質產品，鼓勵和支持中國企業赴阿開展合作。今年是中國向阿爾及利亞派遣醫療隊60週年。 60年來，中方向阿方派遣了3,522人次醫護人員，累計診治患者2,700多萬人次，接生207萬多新生兒，樹立了中阿友誼的豐碑。中方願繼續同阿方深化醫療衛生合作，向阿方提供政府獎學金名額，推進新聞、旅遊、青年、體育、智庫等領域友好合作，夯實兩國民意基礎。

中方願加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果

習近平指出，中方願同阿方加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，實施好中阿務實合作「八大共同行動」，加強中非合作論壇框架內合作，落實好論壇達喀爾會議成果，推動構建新時代中阿、中非命運共同體。祝賀阿當選2024－2025年度聯合國安理會非常任理事國，願同阿方加強聯合國等多邊場合協調和配合，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，捍衛國際公平正義，維護髮展中國家共同利益。

兩國元首共同見證簽署多項雙邊合作文件

特本表示，中國是阿爾及利亞最重要的朋友和夥伴。感謝中方長期以來向阿方提供各種寶貴支持，阿方堅定支持中方在台灣、涉疆等核心利益問題上的立場，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願積極參與共建「一帶一路」，深化阿中全面戰略夥伴關係，助力阿實現國家經濟社會發展。阿方歡迎中國企業赴阿投資合作，願提供良好營商環境，歡迎更多中國遊客赴阿旅遊，願同中方加強各領域務實合作，深化人文交流合作。當前國際格局很不平衡，感謝中方為推動建設更加開放包容的世界、形成更加公正合理的國際秩序發揮的關鍵作用，讚賞中方為公平解決巴勒斯坦等地區熱點問題、促進地區和世界和平穩定發揮的建設性作用，願同中方密切在國際和地區事務中的戰略協作。阿方高度肯定中阿合作論壇和中非合作論壇為促進中阿、中非關係發展發揮的重要作用，願同中方共同努力，將中阿、中非合作提升至新的水平，更好造福雙方人民。

會談後，兩國元首共同見證簽署農業、交通、科技、電訊、城市可持續發展、貿易、航天、檢驗檢疫、能源、教育、體育等領域多項雙邊合作文件，雙方並發表《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國聯合聲明》。

7月18日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的阿爾及利亞總統特本舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂北大廳為特本舉行歡迎儀式。 （新華社）

會談前，習近平在人民大會堂北大廳為特本舉行歡迎儀式。

特本抵達時，天安門廣場鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中阿兩國國歌。特本在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

當晚，習近平在人民大會堂金色大廳為特本舉行歡迎宴會。