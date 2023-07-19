習近平晤阿爾及利亞總統 提出在核心利益相互支持
國家主席習近平7月18日下午在人民大會堂，與在華進行國事訪問的阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）舉行會談。習近平強調，雙方要在涉及彼此核心利益問題上相互支持。感謝阿方在台灣、涉疆、人權等問題上旗幟鮮明支持中方正義立場，中方堅定支持阿方維護國家主權、獨立、領土完整，支持阿方走符合自身國情的發展道路，反對外部勢力干涉阿內政。
習近平指出，今年是中阿建交65週年。65年前，反對帝國主義和殖民主義、爭取民族獨立解放的共同事業使中阿兩國走到一起。65年來，中國和阿爾及利亞始終患難與共、守望相助，相互理解、相互支持，是追求共同發展和民族振興道路上的真誠朋友、天然夥伴。中方正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，阿方正在着力推進建設「新阿爾及利亞」。中方願同阿方一道努力，發揚光大傳統友誼，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。
中國願繼續進口更多阿方產品
習近平強調，雙方要攜手落實好共建「一帶一路」等重要合作文件，深化在基礎設施、石油化工、礦產、農業等傳統領域合作，拓展航天、核能、信息通訊、可再生能源等高技術領域合作，培育合作新增長點。中方願繼續向阿方提供力所能及的援助，支持阿經濟社會發展，願進口更多阿優質產品，鼓勵和支持中國企業赴阿開展合作。今年是中國向阿爾及利亞派遣醫療隊60週年。 60年來，中方向阿方派遣了3,522人次醫護人員，累計診治患者2,700多萬人次，接生207萬多新生兒，樹立了中阿友誼的豐碑。中方願繼續同阿方深化醫療衛生合作，向阿方提供政府獎學金名額，推進新聞、旅遊、青年、體育、智庫等領域友好合作，夯實兩國民意基礎。
中方願加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果
習近平指出，中方願同阿方加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，實施好中阿務實合作「八大共同行動」，加強中非合作論壇框架內合作，落實好論壇達喀爾會議成果，推動構建新時代中阿、中非命運共同體。祝賀阿當選2024－2025年度聯合國安理會非常任理事國，願同阿方加強聯合國等多邊場合協調和配合，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，捍衛國際公平正義，維護髮展中國家共同利益。
兩國元首共同見證簽署多項雙邊合作文件
特本表示，中國是阿爾及利亞最重要的朋友和夥伴。感謝中方長期以來向阿方提供各種寶貴支持，阿方堅定支持中方在台灣、涉疆等核心利益問題上的立場，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願積極參與共建「一帶一路」，深化阿中全面戰略夥伴關係，助力阿實現國家經濟社會發展。阿方歡迎中國企業赴阿投資合作，願提供良好營商環境，歡迎更多中國遊客赴阿旅遊，願同中方加強各領域務實合作，深化人文交流合作。當前國際格局很不平衡，感謝中方為推動建設更加開放包容的世界、形成更加公正合理的國際秩序發揮的關鍵作用，讚賞中方為公平解決巴勒斯坦等地區熱點問題、促進地區和世界和平穩定發揮的建設性作用，願同中方密切在國際和地區事務中的戰略協作。阿方高度肯定中阿合作論壇和中非合作論壇為促進中阿、中非關係發展發揮的重要作用，願同中方共同努力，將中阿、中非合作提升至新的水平，更好造福雙方人民。
會談後，兩國元首共同見證簽署農業、交通、科技、電訊、城市可持續發展、貿易、航天、檢驗檢疫、能源、教育、體育等領域多項雙邊合作文件，雙方並發表《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國聯合聲明》。
會談前，習近平在人民大會堂北大廳為特本舉行歡迎儀式。
特本抵達時，天安門廣場鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中阿兩國國歌。特本在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。
當晚，習近平在人民大會堂金色大廳為特本舉行歡迎宴會。