皮塔再爭取支持成為泰國首相　若落敗為泰黨將提名賽塔

泰國國會今天舉行聯合議會投選新首相，前進黨Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）若再次闖關失敗，為泰黨（Pheu Thai Party）將推舉房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為首相候選人。



泰國國會星期三（7月19日）召開兩院聯合會議，第二次投選新首相。前進黨率領的八黨聯盟再次提名皮塔為首相候選人。

為泰黨領袖貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）星期二（18日）說，為泰黨將在第二輪投票中全力支持皮塔任相。但如果皮塔當天闖關失敗，為泰黨將在第三輪投票中，推舉賽塔為首相候選人。

貝東丹原本也是為泰黨的首相人選之一。她強調，支持推舉賽塔是因為賽塔有能力在短時間內解決經濟等方面的問題。 「我認為賽塔是最佳人選。」

泰國大選：泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）與同屬為泰黨的首相候選人賽塔（Srettha Thavisin）2023年5月14日在曼谷向支持者發表講話。（Reuters）

據《曼谷郵報》星期二報道，賽塔回答記者提問時表明，已經做好擔任首相的準備。

他還說，當務之急是加快組建政府，啟動經濟刺激措施。其中，須優先解決的，包括自由貿易協定談判以及外國投資轉移到鄰國的問題。

有學者預測，為泰黨和前進黨最終將分道揚鑣，為泰黨執政，前進黨則淪為反對黨。這是因為除了「支持民主」，兩黨的政治理念不同，而為泰黨的很多贊助人同樣對前進黨有所保留。

不過對於為泰黨會否改變陣營，與自豪黨（Bhumjaithai）和公民力量黨等保守政黨合作組建政府，社德他拒絕置評。

泰國國會上星期四（13日）進行了第一輪投票，皮塔當時只獲得324張支持票，未能獲得任相所須的375票過半數支持。其中僅13名上議員投選皮塔任相。

有上議員認為，皮塔不能再次被提名為首相候選人，因為議會條例規定不得在同一個議會會期內，重新提交失敗的動議。前進黨則駁斥，指提名首相候選人不是國會動議，沒有規定提名次數。

泰國下議院議長馬他（Wan Muhamad Noor Matha）星期二與各黨黨督開會後說，他將允許兩院在聯合議會上就提名次數展開兩小時辯論，聽取各方意見後再做決定。聯合議會於19日早上9時30分展開。

泰國憲法法院也將在19日決定是否受理皮塔被指違反選舉規則案。泰國選舉委員會指披塔登記參選時持有媒體公司股份，違反選舉規則，應被撤銷議員資格。

皮塔：願意放慢改革腳步

皮塔星期二接受路透社訪問時說，如果他成功任相，他願意調整前進黨推動改革的步伐，但他誓言不會放棄修改君主法。

泰國前進黨黨魁、首相候選人皮塔（Pita Limjaroenrat，又譯披塔）在國會無法獲得逾半票數當選。圖為2023年7月13日，他「闖關」失敗後在國會面對攝影記者鏡頭合十致意。（Reuters）

他說，任相之路遇到保守勢力的百般阻撓，在他意料之中，但他強調：「這個時代的民情已出現改變」，希望上議員能遵從民意投選首相。「一個多出400多萬張選票勝出的政黨成為反對黨領袖，甚至沒有加入聯合政府，將是一個荒謬的情況。」

針對修改君主法，皮塔重申，如何修法最終由議會來決定。「我仍堅持我對選民的承諾……如果我迴避這個問題，我將無法直視他們。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

