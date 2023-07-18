泰國首相候選人皮塔面臨兩項指控　美國：關注事態發展

泰國前進黨5月下議院選舉中贏得最多席位，尋求成為新首相的前進党黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）接到面臨兩項指控。美國國務院7月17日表示，美國對泰國事態發展感到擔憂。



泰國是美國在東南亞的長期軍事盟友，而華盛頓對中國在這個區域日益增長的影響力保持警惕，但美國官員對泰國大選後的事態發展鮮有評論。

國務院發言米勒（Matthew Miller）在17日的例行新聞發佈會上被問及泰國局勢時表示，美國對泰國的選舉沒有任何偏好的結果，但美國支持反映泰國人民意願的選舉進程。

米勒表示，美國正密切留意泰國選後的事態發展，包括近期一些令人擔憂的法律程序最新發展。

泰國議會上下兩院19日將舉行第二輪投票以選舉新首相。代表民主派八黨聯盟的皮塔在13日的第一輪投票中闖關失敗，在兩院749席中獲得324張支持票，仍差51票，即上下兩院取得過半支持票才能出任首相。

泰國選委會日前指責皮塔違反選舉規則，指他參選時持有媒體公司iTV的4.2萬股股份，選委會因此要求憲法法院撤銷披塔的議員資格。同時泰國憲法法院已就前進黨計畫在國會推動改革冒犯君主法的投訴進行處理，兩宗案件讓外界擔憂憲法法院可能取消皮塔的執政資格甚至解散前進黨。

2020年泰國憲法法院裁定，前進黨的前身未來前進黨黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）貸款給所屬政黨違法罪名成立，法院裁定未來前進黨必須解散，16名政黨領袖包括塔納通10年不得參與政治活動。

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