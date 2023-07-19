美軍印太司令：中國仍未回覆接觸要求　包括8月年度防長會議邀請

美國印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾（John Aquilino）說，中國軍方無視或拒絕了美國發出參加防長會議的邀請。



據彭博社報道，阿奎利諾星期二（7月18日）在科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇（ASF）上說，他曾嘗試與中國軍方聯繫，包括邀請中國防長李尚福出席8月在斐濟舉行的年度國防部長會議，但遭到中方的無視或拒絕。

阿奎利諾說：「我們發出了邀請，但我們沒有聽到（回覆）……我的請求不是沒有得到答覆就是被拒絕了。」他表示，他的要求是能與自己的中國同行直接交談。

阿奎利諾稱，2023年8月在斐濟舉行的防長會議將以線下形式舉行，區域內的國防部長每年都會舉行幾次會議，但過去兩年裡，中國只透過線上方式出席過一次會議。

近幾個月來，中國多次拒絕了美國提議兩國軍方進行交流的請求，包括拒絕了中美防長於2023年6月在新加坡舉行的香格里拉對話會上進行會晤的請求。

李尚福當時在香會發表講話時表示，中方在與美國溝通方面有自己的原則，希望能在相互尊重的基礎上進行交流與合作。「如果我們連相互尊重都沒有，那麼我們的溝通就不會有成效。」

彭博社6月報道稱，中國之所以拒絕美方的交流請求，原因是美國至今沒有解除對李尚福的制裁。2018年9月，美國國務院將時任中共中央軍委裝備發展部部長李尚福列入制裁名單，原因是李尚福曾參與中國向俄羅斯購買蘇-35戰機和S-400防空系統。中國對此進行了抗議和交涉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

