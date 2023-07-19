美國氣候特使克里與中國國家副主席韓正會面

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）繼續訪華行程，他在7月19日於北京與國家副主席韓正會面。



路透社報道，韓正表示，克里成為氣候問題特使後，中美兩國有密切溝通和對話，雙方亦發表關於應對氣候變化的聯合聲明，向世界發出正面訊息。他認為，中美兩國在氣候問題上保持長期的良好對話及交換意見，並在部分問題取得重要共識。

克里稱，如果美中兩國在聯合國氣候變化大會第28次締約方會議（COP28）舉行前數月合作，大家有機會在氣氛問題上達成意義深遠的分別，並形容今次在阿聯酋舉行的COP28是自巴黎峰會以來最重要的氣候會議。

而在與韓正會面之前，克里18日與國務院總理李強會談。李強指出，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調，推動全球綠色低碳轉型；希望中美雙方繼續秉持合作精神，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程。

李強表示，中美同為世界重要國家，兩國加強合作不僅惠及彼此，也讓全世界從中受益。

去年，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇厘島成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。中美雙方要以實際行動落實兩國元首共識，妥善管控分歧，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道。

他指出，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。要踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則。

他又指，大家要承擔各自責任，遵守共同但有區別的責任原則，發達國家應帶頭減排、儘早兌現資金承諾，發展中國家要作出力所能及的貢獻。要共享科技成果，推動全球綠色低碳轉型，發達國家應給予發展中國家更多技術支持。

李強表示，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保《巴黎協定》全面有效實施。

克里表示，中美是世界前兩大經濟體和前兩大碳排放國。美方希望兩國關係保持穩定，願同中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰，推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功。