軍方及守舊派發動「司法政變」　泰國政局恐再陷動盪

泰國前進黨在5月大選中取得預期外的勝利，年輕的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望擔任首相，打破近十年泰國由他信家族及軍政府統治的局面。但他很快就遇上路障，皮塔不僅遭憲法法院暫停下議員職務，前進黨更有機會面臨解散。



前進黨在泰國國會下議院500席中取得312席，但首相的人選並非由最大黨直接產生，而是需要取得上下議院共375席的支持。由於前進黨修改國家誹謗法的承諾，導致只有極少數由軍方控制的上議院議員投票支持。

當現任首相巴育（Prayut Chan-ocha）宣告退出政壇以後，外界原以為軍方終於願意交出權力，但實質似乎並不是這樣回事。軍方或與王室結盟的守舊派這次使用的，可以被視為一次「司法政變」。

圖為7月19日，泰國國會，皮塔再次嘗試闖關，經國會投票競逐首相。（Reuters）

皮塔面對着兩項指控，第一是皮塔在參選時持有媒體股份，被指違反選舉規定；第二是前進黨修改國家誹謗法的承諾，被指是陰謀推翻君主立憲制。這兩宗起訴都是由與泰國軍方及守舊派提出的，憲法法院已受理兩宗案件。

憲法法院和選舉委員會受到軍方的影響已是公開的秘密，法院的最終裁決可能會剝奪皮塔在前進黨黨魁的席位，更可能讓政黨解散。

這兩項指控值得商榷：禁止政客持有媒體股份的條款自2007年起列入憲法，旨在防止政客影響媒體報導。皮塔從2006年去世的父親那裡繼承了iTV 的股份，但iTV於2007年停播。雖然公司通過設備租賃業務繼續存在，但iTV顯然不再是一家能夠影響公眾的「媒體」。

此外，皮塔所佔的4.2萬股僅占iTV流通股的0.0035%，幾乎不具任何影響力。《曼谷郵報》在最近的一篇文章中描述道，「即使是一個小孩子也會明白，皮塔不可能以任何方式直接從iTV的股份中獲利。」

第二項指控是針對前進黨修改誹謗法的承諾。1956年頒佈的刑法第112條中規定：誹謗、侮辱或威脅國王、王后、繼承人或攝政的，處以三至十五年監禁。前進黨僅建議將刑罰減至不超過一年，並將向警方投訴的權利僅限於王室內務局的授權代表，以防止濫用權力，但守舊派把這修法視之為「陰謀推翻君主立憲制」，推翻王室。

圖為7月19日，泰國曼谷，前進黨的支持者在街上示威，對皮塔表示支持。（Reuters）

值得一提的是，iTV的爭議實質是泰國過去民主的絆腳石和政治紛爭的延伸。在1992年發生「血腥五月」鎮壓後，人民對民營電視的訴求急增，iTV在1995年由報章和銀行出資成立，iTV中的「i」是獨立的意思，即獨立於當時只有的國家或軍方控制的電視台。

但由於收視率下滑，iTV陷入財政危機，2000 年他信家族的一家公司對iTV進行收購，讓iTV成為為泰黨的宣傳機器，協助他信贏得2001年的大選。2006年他信在政變中下台，iTV被沒收廣播許可，在2007年停止播放。同年憲法禁止政客擁有媒體股份，以防止有人再做出與他信同樣的行為。

軍方及守舊派以iTV作為武器阻止皮塔擔任首相，若國會第二大的為泰黨因而出任執政黨，將會是一個很大的諷刺。而實際軍方同樣避諱為泰黨再度執政，為泰黨能否獲得上議院軍方的支持同樣不明瞭。

前進黨的前身，未來前進黨在2020年的大選中才因創黨人塔纳通（Thanathorn Juangroongruangkit）因被指違反個人過度捐款的法律，被停止職務，未來前進黨亦被解散。前進黨今天面臨着同一樣的危機，而即使守舊派成功通過這種司法政變消滅前進黨，都必然引起支持者的強烈抗議，泰國的政局動盪始終難以平息。