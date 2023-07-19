歐盟任命美國人出任反壟斷部門要職　馬克龍：連中國都不會這樣做

歐盟委員會在7月11日任命美國耶魯大學管理學院教授莫頓（Fiona Scott Morton）出任競爭部門首席經濟學家，專職反壟斷工作，引起了法國的不滿。總統馬克龍（Emmanuel Macron）質疑歐盟委員會的決定，為何要委任美國人擔任歐盟如此重要的職位，甚至稱「中國和美國都不會這樣做」。



莫頓獲委任出任競爭部門首席經濟學家，她將參與對包括美國企業的監管，在評估反壟斷調查、併購、政府補貼等問題方面發揮關鍵作用。她還可能會對歐盟推進《數位市場法案》作出重要決定，該法案旨在約束社交網路、搜尋引擎等數碼領域的大型平台，針對Google、蘋果、亞馬遜、Facebook等科技巨頭。

馬克龍表示此舉與布魯塞爾的戰略自主目標不相符，「戰略自主意味着需要思考自主」，對委員會無法找到一位歐盟公民擔任相關職位感到驚訝，莫頓過去曾為多家美國大型科技公司提供過諮詢，這可能會導致利益衝突。

「這意味著我們在歐洲所有的學術體系中都存在非常嚴重的問題。美國和中國都不會允許類似的事情發生。」

法國數碼部長巴羅（Jean-Noël Barrot）認為，在歐盟推出數碼監管法規之際，任命莫頓將引發問題，他要求歐盟委員會重新考慮提名人選。法國歐洲事務國務秘書布恩（Laurence Boone）則表示已與歐盟競爭事務專員討論了提名問題，並指出：歐洲有許多具有才華的經濟學家。

作為歐盟數碼經濟監管的主要宣導者，法國政府對歐盟《數位市場法案》有很高的期望。法國被指希望透過相關法案恢復歐洲的「數位獨立」，構建更安全、公平的網路生態系統。除了法國，歐洲人民黨、社會黨和民主黨進步聯盟、綠党/歐洲自由聯盟等歐洲議會黨團14日發表聯合聲明，反對這一任命，希望歐盟委員會不要違背歐盟的總體原則、利益和目標。