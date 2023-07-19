討論應對氣候變化　克里稱中美將「密集」合作　韓正倡遵循三原則

中國國家副主席韓正7月19日上午在北京會見美國總統氣候問題特使克里（John Kerry），他談到應對氣候變化是中美合作的重要方面，提倡遵循相互尊重、和平共處等三原則，為中美各領域交流合作創造良好環境。克里同日見傳媒表示，中美會在未來數週「密集」合作。



克里會後在北京召開記者會表示，還需要做更多工歐，以與中國就重大問題達成共識，他稱雙方計劃在未來數週內密集合作，為在杜拜舉行的COP28氣候會議作準備。

克里稱「這不會是一次過的會議。」他並談到會談的關鍵部份包括從煤炭轉型和減少甲烷等非二氧化碳排放。

克里2023年7月19日在北京見傳媒，講述他與中方官員的會面（Reuters）

中國外交部表示，韓正稱應對氣候變化是中美合作的重要方面，要落實兩國元首峇厘島會晤共識，遵循中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為中美各領域交流合作創造良好環境。

他稱氣候變化事關人類可持續發展，中國作為負責任大國，堅持貫徹新發展理念，按照高質量發展的內在要求，積極應對氣候變化，中方願與美方在尊重彼此核心關切、充份溝通交流的基礎上尋求最大公約數，推動《巴黎協定》深入落實，為應對氣候變化等全球挑戰作出新貢獻。

中國國家副主席韓正7月19日上午在北京會見美國總統氣候問題特使克里（新華社）

中國外交部引述克里表示，美中是世界前兩大經濟體，在氣候變化合作方面作出很多努力，願與中方進行高水平的合作，推動聯合國氣候變化杜拜大會取得積極成果。