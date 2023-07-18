拜登再派老將克里出馬 陷入困境的中美關係能重新定義？
美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）於7月16日到19日訪華。他是繼國務卿布林肯（Antony Blinken），財長耶倫（Janet Yellen）之後，一個月內第三位訪華的美國高級官員。
雖然克里只是一個氣候問題特使，並且排在布林肯和耶倫後面，但要知道，美國氣候特使不隸屬於內閣，且無需接受美國國會質詢，直接向總統負責。最關鍵的是，克里與中國的淵源頗深。以往中美關係出現縫隙時，經常是克里來華修復雙方關係。但如今面對中美的困局，克里似乎也是有心無力。
中國總理李強，以及中國最高外交官、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月18日在北京人民大會堂與克里會談。李強表示，世界正面臨着嚴峻挑戰，中美兩國，乃至所有國家都有責任加強協調、建立共識、加快行動。王毅以老朋友稱呼克里，指出一個健康、穩定和可持續的中美關係是必要。克里表示，拜登重視與中國國家主席習近平的關係，非常致力於穩定美中關係，並致力於共同努力為世界帶來重大改變，美方希望氣候問題成為兩國合作解決分歧的新開始。「穩定的中美關係」，不僅是兩國所想更是世界所期望的，但事實上中美關係的波動性在加大。
克里同拜登關係頗深
別看氣候問題特使，比起國務卿、財長，似乎沒什麼，但千萬別小覷了克里同拜登的私交。
在美國政壇縱橫多年的克里只比拜登小一歲，背後是甘迺迪政治家族。早在2004年美國大選時，克里就已經是民主黨候選人，在惜敗給小布殊（George W. Bush）後，克里和甘迺迪家族開始全力扶持政壇新星奧巴馬（Barack Obama）。之後奧巴馬擊敗美國共和黨候選人麥凱恩（John McCain）當選美國曆史上第一位黑人總統。
登上大位的奧巴馬開始論功行賞，克里接替拜登成為參議院外交委員會主席；拜登則成為美國副總統；希拉里（Hillary Clinton）成為美國國務卿。到了2012年，克里幫助奧巴馬成功連任，希拉里去意已決不再擔任國務卿。克里接替希拉里成為美國第68任國務卿，拜登則給奧巴馬當了八年副總統。想當長一段時間內，奧巴馬、拜登、克里、希拉里被稱為「夢幻組合」。
而後拜登對陣特朗普（Donald Trump），此時希拉里、奧巴馬早已退隱，昔日故人只有克里還在從政。於是克里成了拜登的氣候問題特使，位置超然於美國內閣，直接向總統負責。
「氣候問題特使」的重任
在很多人看來，中美是沒什麼可談的了嗎？要談「氣候問題」。這個認識是不對的。千萬不要覺得「氣候問題特使」是個虛職，要知道美國的民主黨和共和黨在氣候問題上的政策截然相反。
民主黨認為氣候問題是因為工業生產過程釋放的二氧化碳所導致，因此民主黨執政時美國推動並加入《巴黎協議》。共和黨認為氣候問題是一個陰謀，所以特朗普執政時美國退出《巴黎協議》。後來拜登上台，美國又返回《巴黎協議》。
氣候問題在美國不是一個科學問題，而是非常重要的政治問題。
因為兩黨代表的利益不同，民主黨背後是華爾街、硅谷和好萊塢，這是高新科技文化集團，生產過程中二氧化碳排放較少。共和黨背後是傳統制造企業、石油化工企業等，自然需要排放更多二氧化碳。
民主黨人士拜登上台後，會對新能源和高新科技行業進行鉅額補貼，給背後集團爭取利益；同時對傳統工業打壓，也就是打壓共和黨。反之，如果共和黨上台，則會實施相反的政策。
所以從沒有什麼氣候問題，有的只是政治利益。由此可見，作為美國總統的氣候問題特使，承擔的是民主黨和利益集團之間的樞紐重任，這個位置只有黨內資深大佬才能擔任。
而這裡微妙的是，不同「利益」後面，恰恰是同中國的關聯。一定程度上來說，克里代表了民主黨背後財團的利益，是向中國來示好，找尋更多機會。而此舉本身就是在挑戰共和黨的利益。
「中國的老熟人」
拜登與習近平頗有淵源，2011年時任美國副總統拜登訪華，由時任國家副主席習近平接待，兩人首次見面後迅速建立「私人關係」。事實上，不僅是拜登，克里同中國交往同樣非常密切。
2009年4月，新官上任的克里就公開主張，任何全球性問題都需要美中攜手解決，他還曾形象地說「我們處於充滿挑戰的時期，挑戰往往藴藏機會，鄧小平說過『不管白貓黑貓，能抓到老鼠的就是好貓』，那就讓我們多抓老鼠吧。」當年5月，克里以美國參議院外交委員會主席的身份訪華，在人民大會堂得到習近平的接見。
2013年4月，成為新任美國國務卿的克里再次訪華，再次得到習近平的接見。美國亞洲協會董事會聯席主席約翰·桑頓（John Thornton）在德州大學奧斯汀分校出席活動時曾披露，奧巴馬執政時期，克里稱曾收到中國邀請，併產生和中方共建「一帶一路」的想法，但因美國財政部高級官員的阻撓，該提議最終沒能上報奧巴馬。克里將此形容為他「一生中錯失的最大政治機會」。
在拜登上台後，修復中美關係的重任也一直都在克里身上。2021年4月，當時新冠疫情蔓延全球，克里作為拜登政府首位高級官員訪華，為中美關係破冰。當年8月31日，中美政府在孟晚舟事件上僵持之時，又是克里訪華，一月後孟晚舟得以回國。
如今中美關係不僅僅是出現裂痕，已經出現較大波動，甚至可能「擦槍走火」，拜登只能再派老將克里出馬。
按照官方通稿——經中美雙方商定，克里7月16日至19日訪華。中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化相關議題深入交換意見。而只是「交換意見」不需要三天時間。克里會晤李強時就強調，兩國可以利用應對氣候變化的合作來重新定義陷入困境的美中關係。克里一直試圖將氣候問題與更廣泛的外交爭端劃清界線，但王毅在克里2021年訪華時曾表示，氣候問題不能與更廣泛的其他擔憂分開處理。
克里此番老將出馬，是來談判還是來實施緩兵之計，不妨拭目以待。