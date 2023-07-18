拜登再派老將克里出馬　陷入困境的中美關係能重新定義？

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）於7月16日到19日訪華。他是繼國務卿布林肯（Antony Blinken），財長耶倫（Janet Yellen）之後，一個月內第三位訪華的美國高級官員。



雖然克里只是一個氣候問題特使，並且排在布林肯和耶倫後面，但要知道，美國氣候特使不隸屬於內閣，且無需接受美國國會質詢，直接向總統負責。最關鍵的是，克里與中國的淵源頗深。以往中美關係出現縫隙時，經常是克里來華修復雙方關係。但如今面對中美的困局，克里似乎也是有心無力。

中國總理李強，以及中國最高外交官、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月18日在北京人民大會堂與克里會談。李強表示，世界正面臨着嚴峻挑戰，中美兩國，乃至所有國家都有責任加強協調、建立共識、加快行動。王毅以老朋友稱呼克里，指出一個健康、穩定和可持續的中美關係是必要。克里表示，拜登重視與中國國家主席習近平的關係，非常致力於穩定美中關係，並致力於共同努力為世界帶來重大改變，美方希望氣候問題成為兩國合作解決分歧的新開始。「穩定的中美關係」，不僅是兩國所想更是世界所期望的，但事實上中美關係的波動性在加大。

7月18日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使克里。（新華社）

克里同拜登關係頗深

別看氣候問題特使，比起國務卿、財長，似乎沒什麼，但千萬別小覷了克里同拜登的私交。

在美國政壇縱橫多年的克里只比拜登小一歲，背後是甘迺迪政治家族。早在2004年美國大選時，克里就已經是民主黨候選人，在惜敗給小布殊（George W. Bush）後，克里和甘迺迪家族開始全力扶持政壇新星奧巴馬（Barack Obama）。之後奧巴馬擊敗美國共和黨候選人麥凱恩（John McCain）當選美國曆史上第一位黑人總統。

登上大位的奧巴馬開始論功行賞，克里接替拜登成為參議院外交委員會主席；拜登則成為美國副總統；希拉里（Hillary Clinton）成為美國國務卿。到了2012年，克里幫助奧巴馬成功連任，希拉里去意已決不再擔任國務卿。克里接替希拉里成為美國第68任國務卿，拜登則給奧巴馬當了八年副總統。想當長一段時間內，奧巴馬、拜登、克里、希拉里被稱為「夢幻組合」。

而後拜登對陣特朗普（Donald Trump），此時希拉里、奧巴馬早已退隱，昔日故人只有克里還在從政。於是克里成了拜登的氣候問題特使，位置超然於美國內閣，直接向總統負責。

克里訪華：美國總統氣候特使克里和王毅在中國北京人民大會堂會晤前握手。（Reuters）

「氣候問題特使」的重任

在很多人看來，中美是沒什麼可談的了嗎？要談「氣候問題」。這個認識是不對的。千萬不要覺得「氣候問題特使」是個虛職，要知道美國的民主黨和共和黨在氣候問題上的政策截然相反。

民主黨認為氣候問題是因為工業生產過程釋放的二氧化碳所導致，因此民主黨執政時美國推動並加入《巴黎協議》。共和黨認為氣候問題是一個陰謀，所以特朗普執政時美國退出《巴黎協議》。後來拜登上台，美國又返回《巴黎協議》。

氣候問題在美國不是一個科學問題，而是非常重要的政治問題。

因為兩黨代表的利益不同，民主黨背後是華爾街、硅谷和好萊塢，這是高新科技文化集團，生產過程中二氧化碳排放較少。共和黨背後是傳統制造企業、石油化工企業等，自然需要排放更多二氧化碳。

民主黨人士拜登上台後，會對新能源和高新科技行業進行鉅額補貼，給背後集團爭取利益；同時對傳統工業打壓，也就是打壓共和黨。反之，如果共和黨上台，則會實施相反的政策。

所以從沒有什麼氣候問題，有的只是政治利益。由此可見，作為美國總統的氣候問題特使，承擔的是民主黨和利益集團之間的樞紐重任，這個位置只有黨內資深大佬才能擔任。

而這裡微妙的是，不同「利益」後面，恰恰是同中國的關聯。一定程度上來說，克里代表了民主黨背後財團的利益，是向中國來示好，找尋更多機會。而此舉本身就是在挑戰共和黨的利益。

中美關係：圖為2022年11月14日中國國家主席習近平及美國總統拜登在印尼峇里島二十國集團峰會舉行期間會面並合照。（Reuters）

「中國的老熟人」

拜登與習近平頗有淵源，2011年時任美國副總統拜登訪華，由時任國家副主席習近平接待，兩人首次見面後迅速建立「私人關係」。事實上，不僅是拜登，克里同中國交往同樣非常密切。

2009年4月，新官上任的克里就公開主張，任何全球性問題都需要美中攜手解決，他還曾形象地說「我們處於充滿挑戰的時期，挑戰往往藴藏機會，鄧小平說過『不管白貓黑貓，能抓到老鼠的就是好貓』，那就讓我們多抓老鼠吧。」當年5月，克里以美國參議院外交委員會主席的身份訪華，在人民大會堂得到習近平的接見。

2013年4月，成為新任美國國務卿的克里再次訪華，再次得到習近平的接見。美國亞洲協會董事會聯席主席約翰·桑頓（John Thornton）在德州大學奧斯汀分校出席活動時曾披露，奧巴馬執政時期，克里稱曾收到中國邀請，併產生和中方共建「一帶一路」的想法，但因美國財政部高級官員的阻撓，該提議最終沒能上報奧巴馬。克里將此形容為他「一生中錯失的最大政治機會」。

布林肯訪華甫結束，美國總統拜登（Joe Biden）又暗指中國國家主席習近平是獨裁者，引起中方強烈不滿。（Reuters）

在拜登上台後，修復中美關係的重任也一直都在克里身上。2021年4月，當時新冠疫情蔓延全球，克里作為拜登政府首位高級官員訪華，為中美關係破冰。當年8月31日，中美政府在孟晚舟事件上僵持之時，又是克里訪華，一月後孟晚舟得以回國。

如今中美關係不僅僅是出現裂痕，已經出現較大波動，甚至可能「擦槍走火」，拜登只能再派老將克里出馬。

按照官方通稿——經中美雙方商定，克里7月16日至19日訪華。中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化相關議題深入交換意見。而只是「交換意見」不需要三天時間。克里會晤李強時就強調，兩國可以利用應對氣候變化的合作來重新定義陷入困境的美中關係。克里一直試圖將氣候問題與更廣泛的外交爭端劃清界線，但王毅在克里2021年訪華時曾表示，氣候問題不能與更廣泛的其他擔憂分開處理。

克里此番老將出馬，是來談判還是來實施緩兵之計，不妨拭目以待。