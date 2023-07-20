俄軍連續2晚空襲港口敖德薩　烏方：6萬噸擬運往中國糧食受損

在克里米亞大橋遇襲和退出黑海糧食出口協議後，俄羅斯連續2晚利用無人機和導彈，對烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa）發動攻擊。烏克蘭官員批評，俄方的襲擊是針對糧運碼頭，以及其他涉及糧食出口的關鍵基建 。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，遭到襲擊的港口儲存了大約100萬噸糧食，俄羅斯是刻意瞄準糧食出口的基建進行轟炸。當中有6萬噸儲存在當地、原本打算出口到中國的糧食受到破壞。澤連斯基批評，俄方攻擊的不只是烏克蘭，還有全球所有想要正常安全生活的人。



烏克蘭空軍表示，至少有30枚巡航導彈和32架無人機參與攻擊，烏克蘭稱攔截了14枚導彈和23架無人機。敖德薩地區軍方發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）表示，新一輪攻擊非常大規模，「這是一個地獄般的夜晚」。烏方指出，至少10名平民受傷，包括一名9歲男童。

另外，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，反攻行動進展比想像慢，鬥爭艱難料需時漫長。烏克蘭需要額外200輛坦克和幾十架F-16戰機，以加速將俄軍從烏克蘭南部和東部的據點驅離。他承認反攻困難，但「對於我們來說，妥協是不存在的」。