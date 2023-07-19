金磚峰會︱南非：拘捕普京等同對俄宣戰　要求豁免執行逮捕令

國際刑事法院（ICC）2023年3月以戰爭罪名向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出逮捕令，即將舉行金磚國家峰會的南非，向國際刑事法院提出豁免執行這項逮捕令的請求。



路透社報道，根據星期二（7月18日）公布的一份南非地方法院文件，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）要求荷蘭海牙國際刑事法院豁免南非執行逮捕普京的命令，理由是南非逮捕普京等同於向俄羅斯宣戰。這份法院文件於6月27日提交。

拉馬福薩在法院文件中說，他根據國際刑事法院《羅馬規約》第97條啟動程序。根據第97條，各國可基於它們面對的障礙，要求豁免執行國際刑事法院發布的逮捕令。

拉馬福薩在宣誓書中稱，「南非在執行逮捕並移交普京方面明顯面對困難。俄羅斯已經表明，逮捕俄羅斯現任總統將被視為宣戰。」

南非8月將主辦金磚國家（BRICS）峰會，來自巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的金磚五國元首都將出席。

國際刑事法院指普京將烏克蘭兒童轉移到俄羅斯構成戰爭罪，於2023年3月17日向普京發出逮捕令。南非是國際刑事法院成員國，有義務在普京到南非出席金磚峰會時把他逮捕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

