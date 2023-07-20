小羅伯特甘迺迪示意新冠是中國的「生化武器」　聲稱美國要還擊

美國民主黨總統參選人小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，下文稱小羅伯特）表示，新冠病毒有「種族針對性」集中攻擊白人和黑人，暗示這是中國「製造的生化武器」。



小羅伯特在7月14日，出席一個晚會聚餐時表示，他認為有證據顯示，新冠病毒有「種族針對性」，集中攻擊白人和黑人，而亞洲人和猶太人對病毒免疫力最強。

他緊接說道，他知道「有更強的生化武器正在研發」，「病毒致死率高達50%，讓新冠病毒看起來有夠兒戲。」小羅伯特表示他知道「中國正在化數億美元研製有種族針對性的生化武器」，而「美國也在做生化武器」，而「他們在收集俄羅斯和中國人的DNA」，示意美國也能做出「針對中國和俄羅斯人的生化武器」。

圍繞着新冠病毒的陰謀論中，除了歸咎病毒起源自武漢實驗室外，西方世界還會有人指病毒與猶太人聯繫在一起。據牛津大學2020年一項研究發現，曾經有近五分之一的英國人認為猶太人為了經濟利益製造了新冠疫情。

這不是小羅伯特首次提出毫無根據的陰謀論，除了新冠疫情外，他也是名反疫苗者，包括聲稱「疫苗可導致自閉」、「福奇和比爾蓋茲推崇疫苗是為了獲利」等，他還曾表示「精神病藥物導致校園槍擊」、「CIA參與暗殺甘迺迪總統」云云。

小羅伯特是美國前國會參議員羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，已故總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）之侄。