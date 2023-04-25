英國女被拖至停車場強姦　淫狼「全程尾隨」恐怖影片曝光

英國英格蘭薩默塞特郡（Somerset）一名25歲女子某天凌晨走路回家，在街上遭到一名陌生男子尾隨，隨後被拖行至停車場強姦得逞。



然而，警方公布當天案發之前一段令人毛骨悚然的監視器畫面，女子沿着人行道快速行走，男子不斷緊跟在後，甚至小跑步從後方追上她。

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根據《每日郵報》報道，案件發生在1月28日周六凌晨，這名身分受保護的女子獨自走在薩默塞特郡城鎮布里奇沃特（Bridgwater）的路上，她邁出大步正在走回家，卻遭27歲男性罪犯伊爾科桑（Alin-Vasile Iercosan）從街頭拖走，並在停車場遭到強姦。

英國警方性犯罪專責調查小組人員Hadley Rides表示，伊爾科桑當天在街道上守株待兔，故意跟蹤並襲擊一名落單的女子。

由於出現「對他不利的壓倒性證據」，伊爾科桑很快就承認犯行，但若不是受害人的勇敢與決心，並協助調查，「這名男子現在仍不會離開我們的街道」。

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Hadley說，受害女子遠比罪犯來得更堅強，伊爾科桑犯案後試圖逃出國，躲避司法審判。

此案於4月21日在湯頓（Taunton）皇家法院進行審判，受害女子也在性暴力顧問的陪伴下親自出庭陳述：「在你掠奪走我的一切之後，我今天在裏裡試圖重新取得一些控制權。我祈求今天能帶給我一些些了結。」

伊爾科桑最終被判處7年1個月有期徒刑。

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