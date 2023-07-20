Netflix再在2地取消無廣告版基本方案　納入英國與美國

繼加拿大後，串流平台Netflix於7月19日再在英國、美國取消無廣告版的基本方案（Basic），意味新用戶若不想收看廣告，只能選擇價格較高的標準方案（Standard）或高級方案（Premium）。



Netflix自2022年11月在全球多地如美國、澳洲、巴西、日本等推出月費較便宜的廣告版方案，例如在英國，廣告版方案為月費4.99英鎊，然後無廣告的基本方案為6.99英鎊、標準方案為10.99英鎊、高級方案為15.99英鎊。

至2023年6月，Netflix率先在加拿大取消無廣告版的基本方案，然後到了7月19日，Netflix在網站列明在英國、美國，基本計劃也不再適用於新會員或重新加入的會員。若然是正使用基本計劃的用戶，則可以繼續使用，直至更改計劃或取消帳戶為止。

以英國為例，新用戶現在只能選擇月費4.99英鎊的廣告版方案、10.99英鎊的無廣告版標準方案或15.99英鎊的高級方案，而不能選擇月費6.99英鎊的無廣告版基本方案。

Netflix暫時仍未在香港推出廣告版方案。

美媒Variety指，Netflix的新舉動是為吸引更多用戶使用廣告版方案，在5月時，這間公司曾稱廣告版方案已有逾500萬名用戶選擇，其中25%的新訂閱者也選擇了這個方案。

Netflix也在7月19日最新宣布，在過去3個月增加近600萬名用戶，全球用戶數目增至逾2.38億位。

Netflix今年開始在全球多地限制用戶共享帳號，並推出付費的共享服務，據公司指，在這些地區的收入高於服務推出前，稱「註冊人數已超過取消訂閱人數」。