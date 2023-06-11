Netflix禁共享帳號新用戶不跌反升　每天增7.3萬人

影音串流平台Netflix（網飛）自去年（2022年）開始致力打擊寄生帳號，5月更將打擊範圍擴大到103個國家和地區，令不少用戶喊「退訂」，網路上也瘋傳各種破解法；不過根據最新市場調查，在宣布禁止共享帳號政策後，平台新用戶數卻暴增，平均每天增加7.3萬名新用戶。



【相關圖輯】Netflix禁共享｜網民靠1招繼續免費共享帳戶！位位慳28蚊港紙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

彭博社、美國科技新聞網站TechCrunch報道，市場研究公司Antenna調查，在5月23日至28日、Netflix宣布禁止共享帳號的4天內，平台平均每天增加7.3萬名新用戶。其中2天更接近10萬人。Antenna表示，與前60天的平均相比，這4天的新用戶數增加102%，是Antenna自2019年開始統計以來的最佳表現，甚至超越2020年3至4月美國因新冠封鎖限製措施產生的註冊高峰。另外，退訂數雖然有增加，不過沒有註冊數多。

儘管仍是影音串流龍頭，但隨着市場飽和、競爭對手日漸增加，Netflix去年11月起開始積極打擊寄生帳號，也祭出新廣告方案。Netflix估計，全球有多達1億家庭在不付費的情況下使用平台，其中3,000萬人在美國和加拿大。

【相關圖輯】1招即睇Netflix全部三級片！23個隱藏代碼公開 華語片輸入6數字（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

Netflix的禁止共享帳號政策規範包含香港、台灣、美國等103個國家和地區，規定帳戶僅供同住者使用，若帳戶擁有者想與非同住者共享Netflix內容，每個月得多花28港元，新增1名「額外成員」；據悉，系統將會以主帳號的IP位置來判定哪些人為同住者，若要在其他裝置登入得驗證。

延伸閱讀：

走光？郭采潔「內衣掉到腰」畫面全被拍 網看傻眼：得罪人

【本文獲「TVBS」授權轉載。】