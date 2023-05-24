Netflix一直默許「夾PLAN」？　今日擴大打擊共享帳號香港同遭殃

Netflix正式開始針對「寄生帳號」，即共享帳號進行打擊。Netflix訂明多裝置共享只限同住者，不再容許多人「夾PLAN」的情況。非同住者需要付費才能購買額外的共享帳戶，繼續欣賞。



Netflix會出現大量共享帳號的原因，是因為系統並沒有綁定裝置，訂閱者可以把帳號分享給任何人使用，「夾PLAN」共同攤分月費。如此的做法降低了Netflix的收入，然而Netflix並非打從開始就對這樣的共享行為表達不滿，甚至予以默許。

圖為Netflix的示意圖片，Netflix在5月24日拓展限制共享帳戶，俗稱「夾PLAN」的多人共享。（Reuters）

就在2016年，Netflix執行總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）稱共享做法是一件「積極的事情」，因為這些共享使用者最後亦會自行申請帳戶，成為真正的用家。當然黑斯廷斯未曾鼓勵過如此的做法，只是當年Netflix是行業的最大龍頭，用戶急增，黑斯廷斯認為如此的做法不會構成問題，所以「隻眼開隻眼閉」。

到了今天，串流平台的業界已變得不一樣。Netflix不再是唯一的視訊提供者，面對HBO Max、Disney+、Apple TV+、Paramount+等的挑戰。隨着多個平台搬出同樣不失色的節目，Netflix已逐漸失去優勢。

據2021年的一個統計，Netflix的共享帳戶佔了總用戶量的四分之一，2020年Netflix的收報250億美元的收益，意味Netflix因此失去逾50億美元的潛在收入。激烈競爭導致Netflix收益減少，讓Netflix決心收緊用戶政策，打擊共享帳戶行為。

擴大至香港台灣等地

早在2022年3月，Netflix先在智利、哥斯達黎加和秘鲁收緊政策，再在2023年初將範圍擴大到加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙，並在5月今天正式拓展至台灣、香港、法國、德國、巴西、以色列等地方。Netflix解釋逐步擴展範圍，是明白措施會造成短期內一部分用戶的退訂，但Netflix向投資者保證：如此的措施將有利於業務長期增長和財務健康。