燒可蘭經風波｜伊拉克示威者憤怒焚燒瑞典使館　政府驅逐大使

伊拉克星期四（7月20日）要求瑞典駐巴格達大使離開伊拉克領土，並召回它駐瑞典的代辦。



伊拉克政府聲明說，伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）已指示外交部撤回伊拉克駐瑞典首都斯德哥爾摩臨時代辦。蘇丹尼還要求瑞典駐巴格達大使離開伊拉克領土，以回應瑞典政府一再容許焚燒宗教典籍的行為。

路透社報道，數百人衝進瑞典駐巴格達大使館並縱火焚燒大使館，以抗議在斯德哥爾摩示威者可能在星期四（7月20日）焚燒一本《可蘭經》。

此前，伊拉克已警告，如果斯德哥爾摩發生幾週內的第二次焚燒《可蘭經》抗議活動，伊拉克將斷絕與瑞典的外交關係。伊拉克總理辦公室的一份聲明稱：「伊拉克政府已通過外交渠道通知瑞典政府，如果在瑞典領土上再次發生焚燒《可蘭經》的事件，就必須斷絕外交關係。」

法新社記者見到，一名男子在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外踩踏《可蘭經》，但沒有點燃這本典籍。

37歲的穆米卡（Salwan Momika）跺腳踢了《可蘭經》，但沒有焚燒這本典籍，而是離開了抗議活動場地。不到一個月前，他在斯德哥爾摩主清真寺外舉行的類似抗議活動中焚燒《可蘭經》。

路透社也引述目擊者稱，瑞典的抗議者在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外，腳踢並稍微毀壞了一本他們稱是《可蘭經》的書籍，但並沒有像他們威脅的那樣焚燒它。

星期四凌晨，數百名抗議者衝進巴格達市中心的瑞典大使館，攀爬大使館的圍牆並縱火焚燒使館建築，抗議瑞典可能再發生焚燒《可蘭經》的事件。

瑞典外交部說，所有使館人員都安全，瑞典譴責這宗襲擊事件，並強調伊拉克當局有必要保護外交使團。伊拉克外交部過後譴責示威者焚燒大使館，並下令安全部隊查明肇事者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

