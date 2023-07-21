朝鮮黑客入侵美科技公司　試圖竊取加密貨幣

撰文：蕭通
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消息人士表示，被指獲朝鮮政府支持的黑客組織，上月入侵一家美國資訊科技（IT）管理公司，並以這家公司為跳板，企圖進一步入侵鎖加密貨幣公司。

路透社引述消息稱，這個黑客組織6月底入侵總部位於科羅拉多州路易斯維爾（Louisville）的科技公司JumpCloud，鎖定其加密貨幣公司客戶，試圖發動攻擊竊取加密貨幣。

JumpCloud上週證實事件，稱黑客獲「民族國家支持」。該公司未具體披露關黑客組織名字，也未交代哪些客戶受到影響，僅指受影響客戶不到5家。

目前正與JumpCloud合作調查事件的資訊安全公司CrowdStrike則稱，涉事者為代號Labyrinth Chollima的朝鮮黑客小組。CrowdStrike副總裁麥爾斯（Adam Meyer）表示，這個小組過去有針對加密貨幣的前科，「主要目標之一是替朝鮮政權製造收入」。

路透社指出， Labyrinth Chollima是朝鮮最活躍的黑客組織之一，據指攻擊手法大膽且極具破壞性。另外，區塊鏈分析公司Chainaanalysis去年表示，與朝鮮有關的多個黑客組織，估計去年竊得的加密貨幣總值17億美元。

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