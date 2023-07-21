阿爾及利亞兩車相撞起火　最少34死12傷

北非國家阿爾及利亞（Algeria）的撒哈拉南部地區發生重大交通意外，一輛巴士與一輛載有油罐的貨車迎面相撞並起火，最少34人死亡，12人受傷。



意外發生在南部城市塔曼拉塞特（Tamanrasset），7月19日凌晨4時許，兩車在國道上相撞後引發火災。兩車起火是乘客傷亡的主要原因。

法媒引述阿爾及利亞民防機構的說法，稱12名傷者中有多人嚴重燒傷。當地媒體稱，在巴士上發現焦黑的屍體。死傷者已送往附近醫院，意外原因仍在調查中。

當地居民通過電話告訴法媒，巴士讓乘客下車後，正要繼續行駛，一輛豐田貨車撞向它。國家憲兵官員薩米爾（Samir Bouchehit）說，貨車載有汽油罐，並逆向行駛。

他在安納哈爾電視台（Ennahar TV）上說：「初步調查發現，責任在於貨車司機，其車上裝着的汽油罐在碰撞中起火。」

薩米爾補充道，貨車上的乘客人數尚不清楚，但他們和司機都已罹難。居民稱巴士司機也身亡。

目前在中國進行國事訪問的總統特本（Abdelmadjid Tebboune）為該意外感到「深切的悲痛」，並向遇難者家屬表示「誠摯的慰問」。

中國新聞社報道，交通意外在阿爾及利亞時有發生。據阿爾及利亞通訊社統計，7月9日至15日，該國發生1359宗交通意外，共造成42人死亡、1697人受傷。阿爾及利亞道路安全負責人阿卜杜勒哈基姆（Nacef Abdelhakim）稱，2022年全年，該國發生近2.3萬宗交通意外，導致3409人死亡、3萬多人受傷。超速是交通意外的主要原因。

本文獲《聯合早報》授權轉載

