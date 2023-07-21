美國越南同意定期舉行經濟會談　耶倫：美企在越南大量投資

美國和越南同意就宏觀經濟政策和維護金融穩定的努力，定期舉行高級別官員會談，兩國也將探討發展技術援助夥伴關係的可能性。



路透社報道，在河內訪問的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）星期四（7月20日）與越南國家銀行行長阮氏紅發表一份聯合聲明，強調美越兩國都希望強化雙邊關係。

聲明說：「美國和越南是值得相互信賴的伙伴，兩國的友誼是建立在相互尊重的基礎上，促進強勁、有彈性、安全和包容性增長，是兩國的共同目標。我們期待在未來幾年，進一步加強我們的伙伴關係。」

另外，耶倫星期五在河內出席美國-東盟商業理事會會議時說，美國將越南視為擴大綠色能源和建立更具彈性供應鏈的重要合作夥伴。

美越過去20年的貿易額以每年近25%的速度增長，並在去年創下歷史新高。耶倫說，沒有跡象表明這一增長勢頭正在放緩，另外，對越南半導體行業的投資也在加速。

耶倫還說，越南已成為全球半導體供應鏈的關鍵節點，並指出美國公司在越南進行大量投資，其中就包括總部位於亞利桑那州的Amkor和英特爾。英特爾在胡志明市擁有世界上最大的組裝和測試設施。

耶倫在河內的講話並沒有提及中國。她強調，華盛頓的「友岸外包」舉措，並不是一個「排他性的國家俱樂部」，而是開放型的，能夠包容發達經濟體、新興市場和發展中國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

