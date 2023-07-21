韓國多地收「寄自台灣」可疑包裹3人不適　台：從中國寄入再轉出

韓國警方7月21日表示，接到多地收到可疑國際包裹的報案，蔚山市有3人在打開包裹後頭暈、呼吸困難，需要送醫，警方提醒民眾收到可疑郵件時切勿打開。多個包裹寄件地址為台灣，也有馬來西亞等地。台灣刑事局21日晚回應時則稱，包裹是自中國以「貨轉郵」海運到台灣，再經中華郵政理貨後以空運出口至韓國。



韓聯社報道，收到包裹的地點分布於首爾、濟州、蔚山市、大田市等多地，在蔚山市更發現多人打開包裹後不適的情況。

蔚山市3人頭暈不適

蔚山東區一家殘疾人福利設施20日中午收到疑似來自台灣的黃色包裹，3名有關負責人打開包裹後出現頭暈、呼吸困難等症狀，要送醫治療。郵袋內並沒有物品，警方不排除有人吸入毒氣的可能性。

報道指，濟州警方也於19日接到有關可疑包裹的報案，指包裹從台灣寄出。另外在慶尚南道鹹安郡、大田市等地也有類似舉報，郵件來自馬來西亞、台灣、烏茲別克等地，首爾瑞草郵局、明洞中央郵局、恩平郵局也收到類似包裹，內裏沒有爆炸物，明洞中央郵局21日下午一度為此疏散1700人。

警方提醒民眾警惕黃色或黑色郵袋上寫有「CHUNGHWA POST」、寄件地點標為「P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan」的包裹。警方稱，若收到類似包裹，切勿打開，應立即報警。

台灣刑事局21日晚上則指，經查證，韓國蔚山市收容機關收到自台灣寄送包裹，確實造成3名院內人士疑吸入不明氣體後送醫治療，經查此包裹是自中國以「貨轉郵」方式海運到台灣，再經中華郵政貨轉中心理貨後以空運出口至韓國，並未入境台灣。

台方指，已透過駐韓聯絡官與韓國警方保持密切聯繫並交換情報，目前韓方針對相關物品進行鑑驗中，台灣警方將與財政部關務署、法務部調查局及相關單位共組專案小組深入追查。