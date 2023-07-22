俄羅斯聯邦安全局前成員吉爾金被控煽動極端主義　曾批評普京

俄羅斯聯邦安全局（FSB）前成員吉爾金（Igor Girkin，又稱Igor Strelkov）7月21日被捕，他被控煽動極端主義。他曾公開批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。



路透社7月21日引述塔斯社（TASS）及俄羅斯新聞社（RIA）稱，FSB檢察官提出的指控的最高刑期是監禁5年。RBC新聞網站指，法院下令52歲的吉爾金還押調查拘留至9月18日。

吉爾金曾在戰場上擔任指揮官，他2014年協助俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）。他曾領導頓涅茨克（Donetsk）親俄分離主義武裝部隊。他被指涉及2014年馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17航班被擊落事件，荷蘭法院2022年判處他無期徒刑，他沒出席審訊。

他支持俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動，但他批評普京和軍方高層作戰不力、以及不夠有效率。

吉爾金6月25日表示，如果普京沒準備好領導俄羅斯創造戰備條件，那麼他確實需將權力移交給有能力進行如此艱苦工作的人，但要合法。他7月18日在Telegram上說，普京是怯懦無用、卑劣的人。