普京不參加南非金磚峰會　有兩大原因

南非總統府當地時間7月19日宣佈稱，俄羅斯總統普京將不會出席定於8月底在約翰內斯堡舉行的金磚五國峰會。有國際媒體評論稱，南非的這一決定，使南非總統與南非政府都免於陷入棘手的兩難境地。

為什麼普京不去南非參加金磚峰會，其中一個原因是國際刑事法院（ICC）早前指控普京因向俄羅斯轉移烏克蘭兒童犯下戰爭罪，並對普京發出了通緝令。南非是國際法院成員國，圍繞要不要逮捕普京很傷腦筋。

作為國際刑事法院的成員國，理論上南非應該在普京進入南非領土時將普京逮捕。但是南非一直與俄羅斯保持着相對友好的關係，不願因此事與俄羅斯發生政治衝突，南非政府不僅無意與就策動戰爭譴責俄羅斯，南非政府早前還試圖與國內反對派談判通過特別法案，對普京進行特別豁免。

但是直到臨近開會，這一法案也遲遲未能通過。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）2023年6月17日在聯同一多位非洲國家領袖訪問俄羅斯聖彼得堡時與普京見面。（Reuters）

金磚峰會是今年南非召開的一次比較重要的峰會，南非方面非常重視，為壯大聲勢，除金磚國家元首外，還邀請了非洲所有國家元首參加。在司法問題未能解決的情況下，一方面俄羅斯為保證總統普京的絕對安全存在顧慮，另一方面南非也擔心如果執意邀請普京參會可能招致的國內抗議，若真要發生幾千、上萬人包圍會場的情況會影響到會議原本希望達到的國內政治效果。

普京不參會的另一個原因可能和俄烏戰爭僵持局面下俄羅斯國內當前的情況有關。不久前，俄羅斯剛剛發生過瓦格納集團兵變，儘管兵變只維持一天多就平息，但此事還是暴露出莫斯科權力人物之間的裂隙已經相當嚴重。

當下一方面前線戰事吃緊，一方面又有兵變後的事情需要處理，在這種情況下，普京在與不在莫斯科的效果肯定不一樣。在國內事務纏身，叛亂陰影仍未完全消散的情況下，作為總統的普京決定不離開國內赴南非參加峰會無疑是明智之舉。