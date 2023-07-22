美國官員：台灣是全球經濟中心　警告中國勿挑戰海峽現狀

撰文：洪怡霖
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美國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）7月21日表示，台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止危機或衝突，應是區域與全球所有夥伴關心的議題，美國致力於維持現狀與和平穩定，警告北京不要挑戰這一現狀。

根據俄衛網，康達21日與負責印太地區安全事務的美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）出席布魯金斯研究所（Brookings Institution）研討會，討論美國在印太同盟與夥伴關係。

康達表示，美國致力於投資印太區域的盟友、夥伴與集體能力，以加強基於規則的國際秩序，共同努力應對可能出現的挑戰，中國構成的挑戰對美國與所有合作夥伴而言都巨大，因應這一挑戰的最佳方法是專注於建立集體能力。

他也說，應對中國挑戰是美國與印太地區國家接觸的其中一個議題，但不是主要關注點。

康達：台灣是全球經濟中心

談及台灣議題時，康達強調，台海和平穩定必須成為全球社會關注議題，以及維護台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性，全球50%貨櫃運輸行經台灣海峽，90%尖端晶片是台灣製造，台灣是全球經濟中心，維護台海和平穩定、防止台海發生危機或衝突，應成為區域乃至全世界所有夥伴共同關心的議題。

康達也重申美國立場指，美國的中國政策不變，美國致力於維持現狀與和平穩定，美國向北京傳達的訊息是不要挑戰這一現狀。他警告北京停止在台海與針對台灣的挑釁與行動。

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