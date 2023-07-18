對出兵助台灣有保留？　特朗普斥搶美國半導體工作：早該阻止他們

前一次競選期間喊出「讓美國再次偉大」（MAGA）口號的前總統特朗普（Donald Trump），近日接受美媒專訪時語出驚人。



他表示不會表明美國是否該保護台灣，但「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」。

面對主持人的更正，特朗普卻再強調「台灣拿走美國人工作」，而美國人「早該阻止他們」。

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特朗普任職美國總統期間，曾喊出讓工作機會回到美國本土等政策，當時也說中國人搶走美國人許多工作，更因為中國運用各種機會崛起，特朗普政府不斷祭出強硬甚至激烈的手段進行打擊，但在最新的訪談中，特朗普卻將「奪走美國人工作」的矛頭指向台灣。

接受美媒霍士新聞（Fox News）專訪時，被問及若必須因此要和中國發生軍事衝突的話，美國是否應該保護台灣。對此，特朗普回答若他是總統就不會這麼說，因為他不想讓別人知道他在想什麼，「如果說出要防衛台灣，那樣會讓我處在談判的劣勢」。

「話雖如此，」特朗普接著表示，「台灣的確拿走了我們『所有的』半導體業工作，你知道，我們以前是自己製造晶片，現在有90％的晶片都是台灣做的。」

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主持人立即更正，特朗普引用所謂「90％的晶片」實際上都是先進的高階晶片，而並非所有晶片：「如果中國拿下台灣，他們就有能力翻轉世界，難道不是這樣嗎？」

特朗普對於中國入侵台灣造成的後果，僅說的確「有潛在機會」翻轉世界局勢，但話鋒一轉又再次強調「台灣人很聰明」、「台灣人奪走了我們的事業」，「我們應該阻止他們，我們應該向他們收稅，我們應該對他們建立起貿易壁壘」。

特朗普此番言論在美國輿論界也引起討論。

事實上特朗普任內即主打「美國製造」（Made in America），意即讓美國製造業勞工就業機會重新活絡起來，不過作法卻惹來許多爭議，包括發起美中貿易戰等，對全球經濟造成莫大影響，而特朗普的支持者中，有許多屬於基層的勞工。

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