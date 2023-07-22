韓國首爾年輕女教師課室內自殺亡　校方否認有欺凌情況　警方調查

韓國首爾一名女教師7月18日被發現在課室內自殺身亡，終年23歲。警方正調查她的死因，有消息指該名入職不久的年輕教師遭一位家長欺凌數月，但校方否認指控。不過今次事件亦令外界再次關注當地教師的權利及保障問題。



《韓國先驅報》及韓聯社20日報道，這宗悲劇發生於首爾南部的瑞草區一間小學，該名女教師18日早上在課堂開始前被發現身亡，現場沒有遺書或目擊者。報道指，死者在2022年才取得教師執照，五個月前才獲肇事小學聘用。

當地傳媒提到，死者生前曾被一名捲入校園欺凌事件的一年級女學生家長施壓多時，惟校方20日發表聲明，指死者並沒有處理校園欺凌問題，並否認她生前所教班級有學生來自政要家庭等猜測。

韓國副總理兼教育部長李周浩及首爾市教育監曹喜昖21日慰問死者家屬，指有猜測該名女教師的死因與她的權利受侵犯而起，形容假如屬實，將是對當地教育制度的一大挑戰。他們強調會保障教師的權益和教學活動。

而在這宗事件前，首爾另一名女教師懷疑在課室內遭一名男學生當眾襲擊，結果需要送院治療。當地多個教師工會認為，這兩宗事件反映公立學校的教師不受尊重，而且教師遭到學生和家長襲擊的情況有增無減，因此呼籲當局正視問題。

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