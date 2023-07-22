俄烏戰爭｜澤連斯基：烏軍反攻即將「加快步伐」

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續1年多，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月21日表示，烏軍的反攻行動即將「加快步伐」。他並在22日與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）通電話，討論黑海局勢。



澤連斯基21日以視像方式參與阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum），他發言時呼籲盟友提供更多長程導彈和先進戰鬥機。

他談到因烏克蘭開始反攻行動的時間較晚，所以為俄羅斯提供了在烏克蘭領土上佈置地雷和建立防線的時間，此減慢了烏克蘭的反攻速度，但他相信反攻會提速。

澤連斯基2023年7月19日出訪愛爾蘭時會見傳媒（Getty）

澤連斯基稱「我們即將到達相關行動會加快步伐的時刻，因為我們已穿過了一些地雷地點，並且在這些地區移除地雷。」

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在會上表示，只有在烏克蘭完全投入軍隊力量後，烏方軍事行動的結果才會變得清晰，「這正是在他們做出承諾的那一刻，我們才會真正看到反攻的結果。」

澤連斯基通話北約秘書長

澤連斯基22日與北約秘書長斯托爾滕貝格通話，議題包括黑海局勢、出口糧食協議等。

他稱「我們分享對黑海當前局勢及其對全球糧食安全構成風險的評估。」他又表示，與斯托爾滕貝格確定了令黑海糧食走廊暢通和可持續營運所需的優先事務與和未來要採取的步驟。