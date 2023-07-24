布林肯：美國正致力穩定與中國關係　確保不會發生衝突

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，美國正試圖強化對中國的「溝通管道」，以避免兩大強權發生衝突。 他表示，近期多名華府高層，包括他與財長耶倫（Janet Yellen），以及總統氣候問題特使克里（John Kerry）等先後訪華，顯示華府試圖穩定美中關係。他形容，目前處於尋求加強對話的早期階段，但把雙方關係導回正軌已取得「進展」。



布林肯（Antony Blinken）在美國有線電視新聞網（CNN）週日（7月23日）播出的訪問中表示，美方正致力令與中國的關係保持某種穩定，確保雙方所處的競爭態勢不會轉向衝突。他強調，衝突不符合中美雙方，以及其他任何人的利益。

稱對李尚福制裁不影響雙方接觸

CNN先前曾報道，布林肯早前訪問北京行期間，無法有解決中美軍方交流中斷的重大問題。 在被問到美國是否應該撤銷對國務委員兼國防部長李尚福的制裁時，布林肯重申，相關制裁不會妨礙雙方接觸，美方已非常明確地表達，兩國軍事聯繫是一種責任，可以避免產生任何誤判及誤解。

承認烏克蘭反攻艱難料戰事持續

在烏克蘭議題上，布林肯表示，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。但他承認，烏克蘭反攻任務「非常艱難的」，預測這場戰事還會持續多月。