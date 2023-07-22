布林肯：美國正恢復與中國穩定關係　冀華發揮對朝鮮影響力

美國務卿布林肯（Antony Blinken）7月21日提到自己的訪華行程，稱美國和中國不僅要避免衝突，也要尋求在有共同利益的領域合作。



布林肯21日在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上接受美國全國廣播公司（NBC）採訪，談及他、財政部長耶倫（Janet Yellen）和總統氣候問題特使克里（John Kerry）接連訪問中國，稱相信未來會有更多華府內閣官員訪華，也會有中國官員訪美。

他說，對美國而言，重要的是讓美中關係回復穩定，由溝通及接觸做起，確保兩國競爭不會演變成衝突，衝突不符合任何一方的利益，美方正採取行動，相信中方也在嘗試做同樣的事。

美國官員電郵遭入侵

布林肯又談及美國官員電郵疑遭中國黑客入侵一事，稱僅影響非機密系統。他表示，華府一發現這種情況就即時採取措施應對，自己有機會直接向中方表明美方憂慮，以及如有需要美方將採取措施。

基辛格訪華

當被問及美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）訪華，布林肯稱，自己有定期與基辛格溝通，對方訪華前兩人已進行詳細交談，期待下週對話時了解基辛格訪華情況。

美國士兵越境朝鮮

布林肯談及美軍二等兵特拉維斯·T·金（Travis T. King）越過朝韓邊境進入朝鮮時稱，希望中方發揮對朝鮮的獨特影響力讓平壤政府合作，否則美國不得不繼續採取並非針對中國但中國或不喜歡的行動，以加強美日韓的防衛能力。