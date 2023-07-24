布林肯認烏克蘭反攻艱難：供應F16戰機需數月時間

美國務卿布林肯（Antony Blinken）7月23日表示，烏克蘭反攻將持續數月。



承認烏反攻艱難料戰事持續

在烏克蘭議題上，布林肯表示，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。但他承認，烏克蘭反攻任務「非常艱難」，預測這場戰事還會持續多月。

布林肯接受美媒採訪時說：「下週或未來兩週不結束。我們仍認為反攻要數月的時間」。

他指出，烏軍反攻仍然處於「早期」。

稱對烏供應F16戰機需數月時間

布林肯說：「烏克蘭將獲得一批F-16戰機，但需要數月時間。問題不僅僅是在戰機本身，還有培訓以及技術維護，以及利用飛機參與整體軍事行動。這都需要時間」。

稱不排除與伊朗就核問題重啓對話

布林肯表示，美國不排除與伊朗就核問題重啓對話的可能，華府已向德黑蘭提出將兩國關係緊張局勢降級的必要性，「我們看看他們是否這樣做。不排除，我們能夠打造氣氛，讓我們重啓核問題對話，但目前還沒有形成這樣的局勢」。

稱對李尚福制裁不影響雙方接觸

在被問到美國是否應該撤銷對國務委員兼國防部長李尚福的制裁時，布林肯重申，相關制裁不會妨礙雙方接觸，美方已非常明確地表達，兩國軍事聯繫是一種責任，可以避免產生任何誤判及誤解。

布林肯說，美國認為對中國軍方領導人的制裁並不妨礙兩國國防部之間進行聯絡，中國政府不支持聯絡的決定是政治性的。