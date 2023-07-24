美國熱浪衝擊企業　美媒：每年可致1000億美元損失

熱浪席捲美國多區，連帶推高企業運作成本，造成壓力。美媒7月23日引述研究稱，僅計算遭削弱的生產力，極端高溫每年可導致美國損失高達1,000億美元；若不加以控制，2100年時全球損失可能會達到經濟活動總額六分之一。



美媒23日引述穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟研究總監Chris Lafakis稱，熱浪除了可引致死亡事件外，也會打斷企業業務的連續性，為區域電網帶來壓力，推高冷卻難度及成本，並削弱勞工生產力。

大西洋理事會阿德麗安娜．阿什特—洛克菲勒基金會復原中心（Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center）負責人麥克勞德（Kathy Baughman McLeod）指，高溫會令人類思維變慢，注意力難以集中，手眼協調能力下降，使人疲累、犯錯。

她表示高溫下無一行業可以倖免，其中以農業、建築等行業損失最為嚴重。

報道稱，德州原先全年均可進行屋頂工程，但熱浪令夏天變成「淡季」，在華氏100度（約攝氏37.8度）下，有公司為給予員工充分休息，工程時間需拖長約一倍。

在19日氣溫高達華氏119度（約攝氏48.3度）的鳳凰城（Phoenix），動物園亦將開放時間由上午7時至下午1時，減至上午7時至11時。有精釀啤酒廠稱，熱浪令佔收入60%的戶外營業區顧客大減，銷售額大幅下降。