達美航空賭城44度高溫機內無開冷氣　乘客焗足4小時　結局更慘

美國達美航空（Delta Air Lines）惹怒眾多乘客，只因他們不開冷氣，讓乘客在高溫悶熱機艙內等待起飛。



《紐約郵報》報道，根據機上乘客釋出的影片和回憶，該架從拉斯維加斯（Las Vegas）前往亞特蘭大的達美航空客機，當時在賭城機場跑道上，等待塔台給予起飛指令。

但坐滿的機艙內卻沒有空調，加上當地正逢111華氏度（約43.9攝氏度）高溫熱浪，導致多人暈倒和啟用氧氣瓶應急。

為免延誤多人寧在無冷氣機艙焗足4小時 最後竟還是要下機再等數小時再延期（點圖放大看相關照片）：

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這架編號555的達美航空客機，原訂在17日從賭城飛往亞特蘭大，卻因為哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起降塞車，只能在跑道上等待通知。

但這架等待航班卻沒有開啟空調，讓飛機在賭城高溫曝曬下，愈來愈悶熱且讓人不舒服。各種抱怨與嬰幼兒此起彼落的哭鬧聲，都讓機組人員疲於奔命，不斷往來提供氧氣瓶或相關緊急醫療設施，但依舊有多人暈倒。

不少乘客事後表示，多數人之所以沒有選擇離開機艙，是因為機長在廣播中提到，倘若選擇下機改時間，可能需要等待1天以上，才有其他飛往亞特蘭大的航班可選，這才讓多數乘客寧願忍受悶熱，而不是返回機場改航班。

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這場猶如鬧劇般的漫長等待，一共耗時長達4小時，最終依舊無法順利起飛，機長才讓全體旅客和機組人員下機。

而更諷刺的是，回到機場等待的旅客，在又等待數小時之後，被達美航空告知「航班確定延期」，才讓整個荒謬過程就此曝光。

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