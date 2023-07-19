美國鳳凰城氣溫連續19天錄得43度　醫院以裝冰塊屍袋為中暑者降溫

英國廣播公司BBC報道，美國本周面臨危險高溫，南部地區持續受凶猛熱浪侵襲，9千多萬民眾收熱危害預防警告。



美國西南部亞利桑那州「沙漠之城」鳳凰城，連續19日高溫達43度，打破之前連18天紀錄，目前已有12人因高溫死亡，最熱紀錄恐再往上。

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官員表示，急診室甚至出動屍袋，讓嚴重中暑患者躺入裝滿冰塊的屍袋降溫。

對此，曾協助制定救生準則的急診醫生康普（Geoff Comp）談到，屍袋裝冰塊的方法比一般治療快2倍，是為中暑患者解熱的理想選擇。

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人體持續暴露於極端高溫會導致熱衰竭、暈眩、昏厥、頭痛和血壓下降等。

在熱穹效應（heat dome）籠罩下，佛羅里達州到加州之間的南部地帶氣溫一路飆升。

據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，今年截至目前，全美已測得超過1萬2千多次破紀錄高溫。

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