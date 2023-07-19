美國鳳凰城氣溫連續19天錄得43度 醫院以裝冰塊屍袋為中暑者降溫
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
英國廣播公司BBC報道，美國本周面臨危險高溫，南部地區持續受凶猛熱浪侵襲，9千多萬民眾收熱危害預防警告。
美國西南部亞利桑那州「沙漠之城」鳳凰城，連續19日高溫達43度，打破之前連18天紀錄，目前已有12人因高溫死亡，最熱紀錄恐再往上。
點擊放大瀏覽熱浪侵襲下的鳳凰城相關照片：
+9
官員表示，急診室甚至出動屍袋，讓嚴重中暑患者躺入裝滿冰塊的屍袋降溫。
對此，曾協助制定救生準則的急診醫生康普（Geoff Comp）談到，屍袋裝冰塊的方法比一般治療快2倍，是為中暑患者解熱的理想選擇。
【延伸閱讀】夏日10大消暑貼士：飲冰水反令體溫升高 一個原因行山涼過去海灘（點圖放大閱讀）：
+34
人體持續暴露於極端高溫會導致熱衰竭、暈眩、昏厥、頭痛和血壓下降等。
在熱穹效應（heat dome）籠罩下，佛羅里達州到加州之間的南部地帶氣溫一路飆升。
據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，今年截至目前，全美已測得超過1萬2千多次破紀錄高溫。
英國熱浪｜巨型比特犬疑受不了高溫咬死女主人 夫救妻失敗還毀容北美熱浪｜驚見蜆類「就地烤熟」 40度以上高溫危及10億海洋生物日本高溫一周6千人中暑10死 八旬老翁熱死但妻子以為他「睡了」夏日熱浪｜英國床褥公司揭最涼爽睡姿 愈睡愈熱或因「睡錯姿勢」熱浪再襲港｜冷氣機唔閂真係更慳電？老師傅：視乎你部機係咩類型太耐冇開冷氣機 一開驚見裏面竟然「有條蛇」 網民：你發達了！屋企突湧現「飛天大曱甴」 發現竟係冷氣機噴出嚟 網民建議咁做
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】