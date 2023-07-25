王毅晤印度國家安全顧問　稱兩國關係影響世界局勢走向

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月24日在約翰內斯堡，會見了印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。王毅表示，中印是多極化進程中的兩大力量，雙方應順應時代發展潮流，正確把握兩國關係發展方向。中印兩國是相互支持、相互成就，還是相互猜忌、相互消耗，將直接影響各自發展進程和世界局勢走向。



冀早日重回健康穩定發展軌道

王毅表示，去年底，習近平主席和印度總理莫迪（Narendra Modi）在峇厘島達成穩定中印關係的重要共識。雙方要堅持兩國領導人「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略判斷，真正將穩定雙邊關係的共識落實到具體政策，轉化為各部門、各領域協同一致的行動，增進戰略互信，聚焦共識合作，克服干擾困難，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

絕不重蹈一些國家尋求霸權的老路

王毅指出，中印兩國是相互支持、相互成就，還是相互猜忌、相互消耗，將直接影響各自發展進程和世界局勢走向。當今世界的一個大勢，就是包括中、印在內的發展中國家相繼崛起，這是數百年未有的現象，必將影響和決定世界未來。中國絕不會重蹈一些國家尋求霸權的老路，願同包括印度在內的廣大發展中國家一道，共同支持多邊主義和國際關係民主化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。中方相信，一個沒有霸權、平等有序的多極世界一定會到來。

多瓦爾表示，印中作為兩大古老文明、兩大鄰國和世界上人口最多的兩個國家，是影響世界格局演變的兩大力量。兩國對人類前途和世界未來有著諸多相同看法，擁有廣泛共同利益。雙方的命運緊密相連，應當重建戰略互信，謀求共同發展。印方願同中方本著相互理解、相互尊重精神，著眼大局和長遠，尋找解決邊境事態的根本途徑，推動兩國關係盡快改善發展，為維護世界和平與繁榮作出積極貢獻。