遊泰注意！泰國大麻合法化「大量商品被加料」　誤帶返港會被拉

過現在泰國政府將大麻合法化，不少當地業者也把腦筋動到美食上，坊間出現了大麻牛奶冰、飲品，甚至還有鳳梨酥，業者說歐美客因此增加3成，只是很多大麻商店都設置在觀光區，如果不想誤闖，就得特別留意「大麻葉標誌」的店家或是商品，也千萬不要帶回香港。



鳳梨酥一刀切下，褐色內餡加入大麻粉攪拌，還有經典牛奶口味的雪糕，均勻撒上大麻粉，泰國大麻在2022年合法化後，不少業者把腦筋動到美食上，餅乾、糖果、蛋糕都是大麻口味，還有大麻青茶。

【相關圖輯】泰國旅遊｜性感女星薔薔遊泰召男妓「被強抱上床壞壞」一原因致事敗怒了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

泰國大麻店業者：「觀光客有比較多，大概增加30到40%多數是歐美人，還有泰國本地人，如果比例來講，歐美客一半。」

不只美食，添加大麻成為噱頭，還有大麻牙膏、肥皂、沐浴油、保養品、面膜，當地民眾觀察到，有「加料」的商品，大約可以多賣4成價格，甚至有些糖果餅乾，還會翻倍漲。

【相關圖輯】泰國旅遊｜女網紅遊泰被猥瑣男夾敏感部位 性騷擾畫面瘋傳惹網民震怒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

記者余品潔：「像這些內容物包含大麻成分的商品，都會清楚在外包裝，標示出這個葉子的圖案，所以民眾在購買時要特別留意避免誤觸，而很多的（大麻）商店，都會設置在觀光區，不過也不用特別擔心，因為在門口都會特別設置大麻圖案，表示這是一間大麻商店，不用擔心會誤闖。」

雖然泰國政府明文禁止在公共場合使用大麻，只是設置在觀光區中，很難完全避免聞到大麻味，另外泰國政府也規定，限定大麻中的THC，四氫大麻酚成分，不能高於0.2%，因為這種成分會讓人興奮、上癮，業者表示他們大部分都取用大麻中的另一種成分CBD。

【相關圖輯】泰國奇聞｜泰國特製600kg巨陰莖求雨成功解決旱災 全村熱捧假陽具遊行慶功（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

本土劇男星一早車禍！竟「失明」送急診 肋骨重挫傷

【本文獲「TVBS」授權轉載。】