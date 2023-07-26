王毅：要把握好金磚國家未來發展方向　加強政治互信戰略協作

中國中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅7月25日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）出席第十三次金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議。王毅稱，新形勢下，要把握好金磚國家未來發展方向，進一步加強政治互信和戰略協作。



王毅表示，經過十幾年發展，金磚國家已成為新興市場國家和發展中國家聯合自強的重要平台。他指，金磚國家順應時代潮流，站在歷史正確一邊，站在人類進步一邊，這是金磚合作的底氣所在，持續推進政治安全、經貿財金、人文交流「三輪驅動」合作，取得豐碩成果，這是金磚合作的信心來源。

他說，金磚國家努力提升新興市場國家和發展中國家的話語權和影響力，為變亂交織的世界不斷注入正能量，這是金磚合作的能力體現，不斷提供符合時代要求的國際公共產品，努力將開放包容、合作共贏的金磚精神轉化為實際行動，擦亮金磚合作「金字招牌」。

王毅指出，應對當前全球安全挑戰、破解安全困境，要堅持以互相尊重為前提，恪守聯合國憲章宗旨和原則，尊重彼此合理安全關切，尊重各國選擇政治制度和發展道路的權利。他稱要堅持以多邊主義為遵循，維護以聯合國為核心的多邊體系，抵制單邊主義和霸權行徑，反對以封閉排他「小圈子」破壞多邊合作「大家庭」。

他指，要堅持以公平正義為要旨，遵循國際法和公認的國際關係準則，以對話解爭端、以協商化分歧，反對「脫鈎斷鏈」和「雙重標準」，要堅持以團結合作為路徑，將本國安全寓於共同安全之中，以合作共贏精神，攜手應對各類安全挑戰，反對零和博弈和冷戰思維。