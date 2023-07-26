英國：俄軍黑海攻擊範圍或擴至民用船隻

撰文：聯合早報
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英國警告，有訊息表明俄羅斯軍方可能開始瞄準黑海的民用航運，而歐盟承諾幫助烏克蘭通過鐵路和公路出口幾乎所有的農產品。

路透社報道，俄羅斯宣布退出黑海港口農產品外運協議，開始襲擊位於黑海和多瑙河的烏克蘭港口和糧食基礎設施後，全球小麥價格在過去一週已飆升了15%。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）星期二（7月25日）說：「根據我們掌握的訊息，俄軍可能會進一步擴大對烏克蘭糧食設施的攻擊範圍，在黑海航行的民用船隻也會受到襲擊。」

吳百納告訴記者，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）當天和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，將這個訊息告訴澤連斯基。

她說，英國還獲悉「俄羅斯在烏克蘭港口附近布設了更多水雷。我們同意美國的評估，即這是一次協調一致的行動，目的是要把黑海民用船遇襲歸咎於烏克蘭，必須由烏克蘭肩負全責。」

俄羅斯駐聯合國代表團沒有立即回應置評請求。

美國白宮上週發出了類似警告，指俄羅斯可能襲擊黑海的民用船和布設水雷。

歐盟將開設多條「團結通道」出口烏克蘭農產品

與此同時，歐盟準備開設多條公路和鐵路「團結通道」，通過烏克蘭周邊的歐盟國家出口幾乎所有烏克蘭農產品，並協助支付運輸費。

歐盟農業委員會專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）星期二說：「我們準備出口幾乎所有產品，每月約400萬噸油籽和穀物，我們在去年（2022年）11月就達到這一數量。」

他透露，歐盟正在尋求制定一項聯合計劃，為額外的運輸成本提供資金。

擴大通過歐盟的糧食運輸，對於波蘭及與烏克蘭接壤的其他國家來說是非常敏感的議題，這些國家的農民因烏克蘭進口增加而面臨壓力。

2022年7月，在聯合國和土耳其的調解下，俄烏達成黑海港口農產品外運協議，俄方隨後解除了在黑海上對烏克蘭的封鎖，使烏克蘭糧食能夠通過黑海走廊安全運輸。17日，俄羅斯宣布不再繼續執行這一協議，理由是西方未能履行根據該協議向俄羅斯做出的承諾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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