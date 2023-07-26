Facebook秘密收集用戶數據　遭澳洲法院罰款1400萬美元

澳洲聯邦法院7月26日裁定，Facebook母公司Meta涉嫌利用一個聲稱保障私隱的手機應用程式收集數據，但沒有對外披露其行動，於是下令Meta需要繳交約1400萬美元罰款。



路透社報道，Meta被指在2016年初至2017年底期間，在Facebook推銷一款應用程式Onavo，稱其可以保障用戶個人資料安全，惟它卻收集用戶的位置、使用其他應用程式的時間長短、以及瀏覽網站紀錄，作為Facebook自身的商業用途。

法官在判詞指，Facebook沒有充分披露有關行為，可能剝奪數以萬計澳洲用戶在下載或使用Onavo之前，收集及使用他們的數據作出明智決定的機會。

判詞同時提到，由於Onavo在澳洲的下載量超過27萬次，法院可以按照每次下載視為一次違反消費者法而開出每項110萬澳元的罰單，意味Meta可能面臨數以百億計澳元罰款，但最終決定將有關行為歸一為單次行為，所以裁定Meta需要繳交2000萬澳元（約1400萬美元）罰款，另外亦要負擔控方法律費用。

法官表示，罰款額獲得監管部門及Meta雙方同意，並足以確保有關金額不會被視為做生意可接受成本的一部分。