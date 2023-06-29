Facebook與Tesla創辦人MMA要打了？UFC傳奇格鬥家「特訓」馬斯克
撰文：聯合新聞網
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英國獨立報報道，Tesla特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）已接受終極格鬥冠軍賽（UFC）傳奇人物、加拿大拳手Georges St. Pierre （GSP）的訓練邀約，以備戰與Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg／祖克柏）的鐵籠格鬥。
朱克伯格已接受過武術訓練，並在今年稍早首次參與了巴西柔術的比賽；相較下，馬斯克的體型雖比朱克伯格高大，但自稱「幾乎沒在健身」。
聖皮耶曾奪得UFC的次中量級和中量級冠軍，他在2019年退役，被各界認為是歷來最偉大的綜合格鬥家之一。
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他在上週末回應馬斯克的推文，表示：「我是您的忠實粉絲，若能在與朱克伯格的對戰中成為您的訓練夥伴，絕對會是我的榮幸。」
馬斯克則在26日晚間回文說：「好的，讓我們開始吧。」
朱克伯格曾接受武術訓練 更在今年參與了巴西柔術比賽（點擊放大瀏覽）：
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執掌特斯拉、SpaceX、及推特的馬斯克透露，他26日晚間與播客主持人、巴西柔術家弗里德曼在練習回合中比試。
朱克伯格上週也與弗里德曼切磋，一段影片顯示，這位Facebook創辦人用鎖喉術將弗里德曼這位黑帶武術家制伏。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
Elon Musk真的要和Mark Zuckerberg鐵籠格鬥對決嗎？
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