布林肯訪問湯加　批評中國在區內「問題行為」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月26日訪問太平洋島國湯加（Tonga）時，批評中國在南海地區軍事化及經濟脅迫的情況，警告北京方面的「問題行為」或有增無減。



路透社報道，布林肯在湯加表示，美國無意反對中國與太平洋區內國家接觸，但認為對方的投資需要透明和以可持續資金方式進行。他指出，中國與區內國家的接觸增多，惟華府覺得北京方面的問題行為持續。

布林肯同日較早時與湯加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）會面期間，強調太平洋地區的戰略重要，稱美國堅定支持湯加及太平洋島國。

中國近年增加在太平洋地區的影響力，並資助多國建設基建，但西方憂慮區內國家的債務水平。以湯加為例，這個人口僅超過10萬的國家向中國借入大量資金，因此如何償還債務成疑。不過索瓦萊尼表示，湯加今年已開始還償，重申中國在當地專注發展基建等設施，所以對華的關係沒有疑慮。

布林肯同日在湯加首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）主持美國駐當地大使館的開幕儀式，之後會轉到新西蘭首都惠靈頓（Wellington）訪問。而除了布林肯，防長奧斯汀（Lloyd Austin）到澳洲視察美澳聯合軍事演習前，先到巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）訪問；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦會訪問該國、瓦魯瓦圖（Vanuatu）及法國屬地。