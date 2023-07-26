洪森宣布交棒長子　畢業於西方大學　洪馬內能為柬埔寨帶來改變？

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在7月26日表示將辭去總理一職，由長子洪馬內（Hun Manet） 接任。洪馬內在西方學習，接觸到有別於家鄉的西方思想和理念，他的接任會為柬埔寨帶來改變嗎？



洪馬內在柬埔寨完成基礎學業後，在18歲時被送往美國西點軍校就讀，成為該校第一位柬埔寨畢業生。之後洪馬內前往了紐約大學就讀，取得了經濟學碩士學位，並在布里斯托爾大學取得經濟學博士學位。

圖為7月1日及21日，柬埔寨總理洪森及其長子洪馬內在金邊出席拉票造勢活動。（Reuters）

在2003年，他接受撰寫他父親傳記的記者訪問時，表示自己對美國文化的欣賞，「每個人都有自由和機會做任何的事」、「對多元化的寬容」及「能以不同視角看問題」。他還表示，柬埔寨起碼要有一定發展的水平，才能讓民主發揮作用，否則民主會很容易被金錢操縱。

儘管有觀察者會期待，洪馬內的上台會讓柬埔寨朝着改革的路上進發，讓柬埔寨民主重生，但不少專家對此持保留態度。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）教授莫根貝沙（Lee Morgenbesser）表示，曾接受西方教育的統治者並不意味着會更溫和。這如敘利亚的阿薩德（Bashar al-Assad）和朝鲜的金正恩一樣，這沒有任何保證。

洪森曾表示道，他會在卸任後繼續在政治道路上持續引導兒子，還直言「如果兒子未能達到預期目標，我將重新擔任首相」。