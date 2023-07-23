柬埔寨大選開鑼　洪森夫婦與洪馬內到票站投票

柬埔寨7月23日舉行第7屆國會選舉，上午7時開始投票。首相洪森（Hun Sen）夫婦與長子洪馬內（Hun Manet）分別前往投票站進行投票。



柬中時報22日報道，投票時間由23日上午7時（香港時間上午8時）開始，至下午4時（香港時間下午5時）結束。全國合資格選民人數為9,710,655人，共設23,789個票站。

洪森23日上午7時左右與夫人文拉尼同赴大金歐市一個票站投票。他在Facebook發布的投票影片稱：「我已完成投票。」

洪馬內23日早上亦往金邊一個票站投票。

在位長達38年的洪森過去多次暗示將卸任首相，2021年更指定長子為接班人。他20日接受中國鳳凰衛視採訪時稱，洪馬內在大選後「很快」會成為新一任首相。

據英國廣播公司（BBC）報道，2023年5月，柬埔寨選舉委員會取消唯一所剩反對黨燭光黨（CP）參加選舉的資格，該黨被指提交的參選文件不符合規定。隨後，燭光黨兩名黨員因涉嫌煽動選民棄票而遭當局逮捕。

洪森領導的執政黨柬埔寨人民黨（CPP）在選舉中沒有任何競爭對手，被認為將獲得國民議會所有125個席位。在此次選舉中，洪森的兒子洪馬內是柬埔寨人民黨提名的候選人之一。

報道稱，此次大選共有近9萬名觀察員，其中包括來自60多個國家的300多名外國觀察員。同時，柬埔寨警察部門和部隊出動了10萬人，維護此次大選的安全和秩序。