瑞典民眾褻瀆《可蘭經》　土耳其沙特阿拉伯伊朗強烈譴責

土耳其強烈譴責發生在伊拉克駐斯德哥爾摩（Stockholm）大使館前，對《可蘭經》所做的「卑鄙」行為，並呼籲瑞典「果斷行動以防止這種針對回教的仇恨犯罪」，沙特阿拉伯和伊朗也召見瑞典大使館官員，表達抗議。



路透社報道，瑞典警方批准一名示威者星期四（7月20日）在斯德哥爾摩的伊拉克使館外舉行集會，示威者原本計劃在集會上焚燒《可蘭經》和伊拉克國旗，引發伊拉克回教徒抗議。瑞典駐巴格達大使館當天凌晨遭伊拉克示威者闖入，並縱火焚燒使館建築。

瑞典的示威者最終沒有焚燒《可蘭經》，但踩踏了《可蘭經》。伊拉克政府為此驅逐了瑞典駐巴格達大使，召回駐斯德哥爾摩代辦，還中止了瑞企愛立信（Ericsson）在伊拉克的經營許可。

土耳其外交部星期四發表聲明說：「我們強烈譴責在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館前，針對我們的聖書《可蘭經》進行的卑鄙攻擊行為。」

沙特外交部同日召見瑞典駐利雅得（Riyadh）臨時代辦，發出一份照會，對計劃在斯德哥爾摩焚燒《可蘭經》的「褻瀆」行為表示譴責。

另據伊朗官方媒體報道，伊朗外交部召見了瑞典駐德黑蘭大使，「強烈抗議褻瀆神聖的《可蘭經》」。

與此同時，伊朗支持的黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）星期四呼籲阿拉伯和伊斯蘭國家，效仿伊拉克的做法，驅逐瑞典大使，並從瑞典召回本國大使。

納斯魯拉也呼籲回教徒大規模參加星期五祈禱，坐在回教堂前「擁戴《可蘭經》」。

6月28日，幾年前從伊拉克逃到瑞典的37歲伊拉克男子莫米卡（Salwan Momika）在斯德哥爾摩最大回教堂前踩踏並焚燒《可蘭經》，引發土耳其抗議和回教世界的強烈不滿，瑞典申請加入北約的議程也因此受挫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

