加拿大政府大幅改組內閣　財長外長等官員留任

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）星期三（7月26日）宣布，對內閣進行大幅改組。



綜合外電報道，除了杜魯多外的38名新內閣成員中，僅有8人留任原職，包括副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland），外交部長趙美蘭（Mélanie Joly），創新、科學和工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）。這是自2015年杜魯多上台以來，內閣調整幅度最大的一次。

杜魯多對23名內閣成員的職務作出調整。原任加拿大防長的阿南德（Anita Anand）調任庫務委員會主席。現年69歲的布萊爾（Bill Blair）接任防長一職，他曾任多倫多警察總長、聯邦公共安全部長和應急準備部長。

此外，原任政府與原住民關係部長的米勒（Marc Miller）則改任移民、難民及公民部長，接替調任住房、基礎設施和社區部長的弗雷澤（Sean Fraser）。

而新內閣成員中有7張新面孔，其中不乏重要職位，例如司法部長及總檢察長、旅遊部長、政府與原住民關係部長等。新內閣當天宣誓就職。

原司法部長拉梅蒂（David Lametti）、原公共安全部長門迪西諾（Marco Mendicino）和原交通部長艾誠致（Omar Alghabra）等7人，不再保留在內閣名單中。

杜魯多當天說：「引進新成員所帶來的新鮮活力，對應對新的挑戰和我們的經濟團隊尤其重要……我們正面臨重大的經濟挑戰，即住房、生活成本通脹和利率等方面。」

當地媒體普遍分析認為，杜魯多此次改組內閣意在着手為下一次選舉作準備。加拿大下屆大選預計將在2025年下半年舉行。

一項星期三公布的民調結果顯示，自由黨（LPC）的民意支持率為28%，被最大反對黨保守黨（CPC）的38%超越。杜魯多率領的自由黨於2015年贏得大選，雖然2019年和2021年兩次勝選，但均未獲眾議院過半席位，只能維持少數政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

