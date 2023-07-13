加拿大救生艇計劃｜去年搶全球人才105萬　搵工、住屋樣樣難？

加拿大於11日公布放寬提供予香港人的「救生艇計劃」，自8月15日起撤銷對Stream B（即其中一條讓港人通向永久居留的途徑）申請人的學歷要求限制，將令更多在加香港人符合資格。



當地政府今年1月公布，該國去年有逾43.7萬外國人獲得永久居民資格，創下歷來新高，形容移民是解決加拿大勞動力嚴重短缺的關鍵。不過，大量移民的湧入，仍然使得當地社會開始擔心國家的移民政策「走得太前」。



自2021年推出救生艇計劃以來，加拿大成功吸引不少香港人移民，包括為港人設立的開放式工作簽證計劃（OWP），並且提供2條供香港人導向永久居留（Permanent residence，簡稱PR）的新途徑，即Stream A與Stream B。Stream B給予在加拿大工作逾1年、且最近5年內從加國大專院校或外國同等院校畢業的香港居民申請。

根據新計劃，在加拿大有一年工作經驗的香港人透過「救生艇計劃」申請永久居留時，不再需要提供學歷證明，受惠的包括持有開放式工作簽證、工作假期簽證的香港人。執政自由黨國會議員蔣振宇認為今次是雙贏方案，他說：「擴大Stream B容許更多有才能和聰明的香港人將有價值的工作經驗注入加拿大的勞動力，香港許多年輕人將目光放在海外，希望選擇加拿大升學、就業和定居。」

加拿大當局最新放寬提供予香港人的「救生艇計劃」，圖為首都渥太華。(Getty)

早於今年2月，加拿大已延長救生艇計劃，申請期限至2026年8月底，同時放寬Stream A學歷要求至最近十年畢業，另外開放式工作簽證的申請期限亦延長至2025年。據當地傳媒報道，新設的開放式工作簽證截至去年6月共發出12,848份簽證。

移民約佔23% 冠絕G7國家

近年，全球不少國家均面臨人才短缺的問題，各國紛紛出招「搶人才」。加拿大統計局於今年3月表示，當地人口在今年初為3,956萬人，較去年同期大增105萬人，當中包括了43.7萬名移民，還有60.8萬在加拿大獲得工作或求學許可的非永久居民；同時也是該國歷史上首度有年度人口增長數突破百萬大關。

事實上，自總理杜魯多（Justin Trudeau）於2015年上台後，便積極推出移民政策，以提振加拿大的經濟和支撐老齡化的人口，移民已成為加拿大人口增長的主要驅動力，甚至使得該國人口於上月首度超過4,000萬人。根據2021年人口普查，加拿大總人口中移民約佔23%，比例冠絕G7國家。

總理杜魯多2015年上台後便積極推出移民政策，以提振加拿大的經濟和支撐老齡化的人口。(Reuters)

此外，渥太華近年一直在接收烏克蘭戰爭與及阿富汗、土耳其和敘利亞等國因危機所迫的難民也是原因之一。多倫多城市大學移民政策教授Usha George表示：「為擴大我們的農業、工業和技術基礎，我們需要更多人到來。」

加拿大移民部指出，去年處理約520萬份永久居民、臨時居留和入籍的申請，較2021年增加一倍，政府目標是2025年底吸納452萬名新永久居民，預計到2036年，移民將佔全國總人口約三成。

加拿大之所以成為全球移民的心頭好，是因為其社會穩定性造就良好的生活環境，社會福利也非常健全。該國還擁有備受認可的教育體系，單是去年便有來自184個國家的55萬名國際學生到加拿大求學。

加拿大的移民政策帶來的回報十分顯著，不僅對加拿大的勞動力市場和經濟帶來一定的利益，移民可以填補加拿大勞動力市場中的缺口，並增加加拿大經濟的多樣性和競爭力。現時，該國醫療保健等行業的技術勞工嚴重短缺，去年10月有逾87萬個職位空缺。

不少加拿大家庭已經為當地通脹問題大感頭痛。(Getty)

樓價高企、非法移民、經濟問題

然而，隨着全球保護主義興起，加拿大卻反其道而行持續推行寬鬆的移民政策，來填補勞動力缺口；該國人口以前所未有的速度湧入，也將帶來不少挑戰。

首先，移民的增加可能為當地帶來住屋、基建、交通等方面的壓力與挑戰，還有當局如何在迫切需要新移民的鄉村地區推動經濟成長，同時盡可能降低大城市的人口壓力值得關注。此外，由於加拿大樓市長期火熱，政府的移民計畫也因而惹來不少的批評，尤其是有意見認為提高移民目標只會增加經濟產出，而不會提高個人生活水準。

此外，移民也可能對加拿大社會和文化結構產生影響，尤其是文化多樣性。非法入境者的問題同樣令杜魯多大感頭痛，需要採取急切的相應政策和措施。

大溫哥華地區的穆斯林協會代表Shawkat Hasan表示，當地新移民生活得非常艱難，以素里市（Surrey）為例，數年前兩房單位月租價格為1300至1400加元（約7,714到8,308港元），現在甚至超過2000加元（約11,868港元）。這使得當地居民在通脹壓力下百上加斤。 卑詩省移民服務協會營運總監Chris Friesen則說，新移民需要住房，還需面臨通勤、子女教育開支等生活問題，「政府必須採取行動，改善現在的政策。」

大量移民人口的到來，就業問題將成為該國一大考驗。(Getty)

不得不提的還有，加拿大能否為大量移民人口提供充足的就業職位同樣值得關注。雖然根據官方上月的數字，當地失業率約5.4%，職位空缺增加6萬個工作崗位，為預期增加2萬個的三倍。不過，預計該國於未來數年仍將迎來大量移民人口，能否提供充足的工作機會將成一大挑戰。近年，當地大學畢業生求職時也面對不少困難，在大部分地區優質白領工作欠奉，未來大量的勞動人口湧入恐怕連藍領職位也存在龐大的競爭。

「移民大國」也開始擔心移民問題？

誠然，當前加拿大的移民數量超過了歷史上任何一個時期，甚至超越另一移民大國美國，按人均計甚至是其四倍之多；惟過去十年當地人均實質GDP幾乎持平，未來還有可能從去年的高峰值下滑。有加國經濟學者指出，該國生產率成長一直停滯不前，可支配所得跟不上樓價，認為國家的移民政策「走得太遠、太快」。

部份加拿大人已經開始擔心，國家的移民政策或許「走得太前」。(Getty)

去年11月，加拿大研究協會（Association of Canadian Studies）的一項調查發現，半數受訪者認為國家引進的移民「太多」。當中，多達75%的受訪者表示 擔心當前的移民潮將對國家造成什麼影響。調查反映一向歡迎新移民的加拿大人，也開始對國家的移民政策持懷疑態度。不少當地人開始擔心大量的新移民湧入會加劇當前的兩大危機，包括可負擔的房屋和醫療保健短缺問題。

加拿大是G7集團中住屋短缺最嚴重的國家，且自2000年以來，當地樓價已經完全脫離了一般民眾的付擔能力。去年，在經合組織（OECD）公佈的樓價與平均收入相比的排名中，加拿大名列倒數第一。至於醫療服務方面，輪候時間引起當地人的不滿，當地政府承認醫療保健是該國的「頭號問題」。

今年3月，加拿大公民研究所（Institute for Canadian Citizenship）的最新調查發現，在最近來到加拿大、受過大學教育的移民中，近四分一人經已開始計畫離開該國。該組織行政總裁Daniel Bernhard表示：「許多新加拿大人對加拿大產生了信任危機，這應該為渥太華當局敲響了警鐘」。