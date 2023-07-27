美國加息停不了？　何時到終點還看「關鍵重點」

美國聯儲局在當地7月26日宣布加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘。這次的加息合乎預期，是2022年3月以來第11度加息。

然而，經歷美國四十年來最大幅度的貨幣緊縮政策，聯儲局的下一步行動充滿不確定性。



一些經濟學家認為，這將是聯儲儲在這次加息週期內最後一次加息。通脹率已從2022年的高位回落，6月份消費者物價同比漲幅僅3%。核心通脹開始走軟，表明價格壓力正在緩解，美國經濟有望軟著陸。摩根士丹利銀行預計，美聯儲將按兵不動，預示2024年初開始減息。

另一些人卻不怎麼肯定，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在6月一次會議上表示：「我們都反覆觀察到，通脹比我們預期的更持久、更強勁。」

圖為美國聯儲局大樓。聯儲局7月26日宣布加息0.25厘，已是這次加息週期第11次。（Reuters）

就業數據「未足夠」放緩

聯儲局的加息幾乎沒有影響到美國工人，美國目前的失業率為3.6%，與2022年3月首次加息時的水平相同。緊縮通常會推高失業率，官員們希望看到經濟活動、招聘和工資增長正在放緩的證據，但還要多少證據尚無定論。

渣打銀行的分析師英格蘭德（Steven Englander）將聯儲局比作天氣預報員，即使下雨的幾率只有30%，強調可能出現下雨天是有道理的：因為預測晴天卻下雨，會比預測下雨卻晴天更糟糕。聯儲局出現鷹派聲音是可以理解，話氣強硬可以向外界發出訊號，表明聯儲局壓抑通帳的決心。

這種矛盾在聯儲局內也能反映出來。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）成為鷹派聲音的代表。他在7月曾警告，在通脹持續改善之前，央行可能會繼續加息，並駁斥了因6月份物價資料弱于預期而滋生過度樂觀的情緒。但聯儲局亞特蘭大分行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）則表示，央行可能會停止加息，他在6月時已表示，通貨緊縮政策將逐漸消失。

鮑威爾在記者會上沒有排除之後是否停止加息，拒絕明確指示未來息口走向，認為由於前景不甚明朗，強調未來是否繼續加息取決於整體的數據。目前唯一可確定的，是2023年內不合適減息。